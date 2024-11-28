7 веселых фактов про День благодарения, о которых вы даже не задумывались

Кто придумал в День благодарения фаршировать индейку?

Фарширование индейки в День благодарения является одной из старейших американских традиций, происходящей со времени ранних поселенцев. Существует несколько теорий по поводу того, кто стал инициатором этого блюда, но большинство считает, что традиция появилась в Новой Англии в середине XVII века.

Первоначально пилигримы, возможно, позаимствовали блюдо от местных индейцев, которые использовали разные виды наполнителей для своего мяса. Одним из первых упоминаний о фаршированной индейке является запись в книге рецептов "Домохозяйка из Вирджинии" (англ. "The Virginia Housewife") 1824 года.

Идея фаршировать птицу стала очень популярной из-за ее простоты и способности сохранять влагу, что делает мясо более сочным. На протяжении веков эта традиция только укреплялась, и сегодня индейка с начинкой является неотъемлемой частью праздничного стола в США.

Традиционный ужин в День благодарения (фото: Википедия)

Праздник, который менял даты

День благодарения не всегда отмечается 4-го четверга ноября. В 1939 году президент Франклин Делано Рузвельт перенес праздник на одну неделю раньше, чтобы помочь торговцам увеличить продажи к Рождеству.

Этот шаг повлек за собой настоящий хаос, ведь некоторые штаты не смогли адаптироваться к новой дате, и их население просто не праздновало этот день вовремя.

Индейцы не были на первом Дне благодарения

Несмотря на то, что День благодарения традиционно ассоциируется с паломниками и индейцами, на первом празднике индейцы не присутствовали. Они не только не ели индеек, но и праздник выглядел совсем по-другому - на столе были олени, морепродукты и лепешки из кукурузы.

Индейцы не считали праздник праздником "благодарности", поскольку не имели такой традиции и даже не праздновали его в последующие годы.

Картина "Первый День благодарения в Плимуте", 1914 г. (изображение: Википедия)

Почему клюквенный соус так популярен?

Клюквенный соус стал важной составляющей блюда в День благодарения благодаря своей сочетаемости с индейкой и способности сбалансировать вкус блюда. Традиция готовить соус из клюквы берет начало от коренных американцев, использовавших этот плод для приготовления разных блюд.

В XVII веке пилигримы начали использовать клюкву для приготовления соусов, которые идеально дополняли индейку благодаря сочетанию кислинки с мягким вкусом мяса.

Сегодня клюквенный соус стал практически обязательным атрибутом на праздничном столе, ведь он не только дополняет блюда, но и символизирует соединение разных культур.

Индейка (Turkey), ставшая символом страны

Хотя индейка на самом деле родом не из Турции, ее так назвали из-за ассоциации с другими птицами, прибывшими в Европу через Турцию.

Также интересно, что одной из крупнейших индюшачьих ферм является в Миннесоте, штат, где выращивают более 18% всех индеек в США. И еще стоит знать, что в США в этот день готовят более 46 миллионов индеек, а продажи мяса в этот период достигают рекордных высот.

Американская индейка (фото: Википедия)

Можно побегать перед обедом

Еще одна забавная традиция, которая приобрела популярность, - это так называемые "Turkey Trots". Это специальные забеги, которые проводятся по всей стране утром в День благодарения.

Тысячи людей принимают участие в таких мероприятиях, чтобы сжечь калории перед праздничным обедом, и иногда эти забеги проходят с участием даже домашних животных.

Более того, некоторые организаторы проводят конкурсы на лучший костюм индейки, что только придает праздничному настроению.

Действительно ли этот семейный праздник и телевизор - неразлучны?

День благодарения является очень важным семейным праздником для американцев, и это тот день, когда семьи собираются вместе, чтобы праздновать и делиться моментами радости.

Однако телевизор действительно стал символом этого праздника, ведь для многих американцев он является неотъемлемой частью праздничного вечера. Обычно в этот день выводятся новые эпизоды популярных шоу, а также транслируются спортивные события, такие как матчи NFL.

Наблюдение за парадом Macy's также стало традицией многих семей. После обеда, когда все уже наслаждаются порой вместе, телевизор становится главным атрибутом досуга.