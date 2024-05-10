7 вариантов омлета для здорового и сытного завтрака: рецепты от нутрициолога
Омлет - один из самых лучших вариантов для завтрака. Яйца придают сытость, а белок легко переваривается, поэтому не перегрузит желудок утром.
О 7 полезных и вкусных вариантах омлета рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
Омлет с авокадо и руколой
Ингредиенты:
- 3 яйца
- оливковое масло
- 1/3 авокадо
- небольшая горсть вяленых томатов (опционально)
- горсть руколы
Как приготовить
Взбейте яйца с солью, перцем и 1 столовой ложкой воды. Влейте в сковороду на разогретое сливочное масло. Готовьте, помешивая лопаткой яйца в центр. Когда смесь начнет густеть, на половину омлета выложите томаты. Выключите огонь, добавьте нарезанной кубиками авокадо, руколу, накройте второй частью омлета и подавайте к столу.
Омлет с копченым лососем
Ингредиенты:
- 100 г копченого лосося
- 1 столовая ложка обезжиренного сыра (0%)
- 60 мл обезжиренного молока
- 5 яиц
- 4 веточки зеленого лука
- соль и перец
Как приготовить
Нарежьте лосось тонкими полосками. Взбить яйца с молоком, слегка приправить солью и перцем. Влейте в разогретую с небольшим количеством сливочным маслом сковороду, добавьте порезанный лук. Когда омлет начнет густеть, выложите на половинку творог и лосось и заверните омлет как книгу. Выключите огонь и дайте постоять 3-5 минут.
Омлет со спаржей
Ингредиенты:
- пучок спаржи
- 3 яйца
- около 50 мл молока
- соль
- сливочное масло
- оливковое масло
Как приготовить
Растопите сливочное масло в оливковом масле. Нарежьте спаржу кусочками по 2-3 см. Припустите в маслах. Взбейте яйца с молоком, залейте спаржу. Все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут на среднем огне.
Омлет со спаржей (фото: t.me/anagoloborodko)
Белковый омлет с козьим сыром
Ингредиенты:
- белки 4 яиц
- соль и молотый черный перец
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка натертого козьего сыра (можно заменить адыгейским)
- 2 столовые ложки любого готового томатного соуса или чатни, рагу из перцев или томатов черри
Как приготовить
1 столовую ложку воды взбейте с белками. Смесь посолите и поперчите. В сковороде разогрейте оливковое масло. Готовьте, помешивая лопаткой, в течение 1-2 минут. Посыпьте козьим сыром, выложите на половину омлета соус и заверните пополам.
Средиземноморский вкус для утра
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 1 небольшой помидор
- несколько веточек зеленого лука
- полчайной ложки сухого орегано
- 40 г сыра фета
- оливки или маслины
- 2 больших яйца
- щепотка соли
Как приготовить
Разогрейте оливковое масло, добавьте порезанные помидоры, лук и орегано. Готовьте, пока томаты не размякнут. Добавьте оливки, выключите огонь, добавьте фету. Залейте смесь взбитыми яйцами и готовьте под крышкой 3-5 минут. Или в отдельной сковороде приготовьте простой омлет из взбитых яиц. Добавьте начинку, заверните омлет как книгу.
Омлет с черри и базиликом
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 40-50 мл молока
- соль и свежемолотый черный перец
- сливочное масло
- 5 помидоров черри
- веточка свежего базилика
Как приготовить
Взбейте яйца, посолите и поперчите. Растопите сливочное масло на разогретой сковороде. Влейте яичную смесь. Готовьте около 2 минут, помешивая. Добавьте начинку и заверните пополам, словно закрывая книгу. Посыпьте тертым сыром.
Омлет с грибами
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 40-50 мл молока
- соль и немного сухого чеснока
- сливочное масло
- 4-5 грибов
Как приготовить
Взбейте яйца с молоком до однородности, посолите солью. На масле обжарьте грибы в течение 5-7 минут, посолите, добавьте сухой чеснок. Влейте яичную смесь и готовьте около 2 минут. Убавьте огонь и готовьте под закрытой крышкой еще 3-4 минуты. Сверните пополам омлет. Посыпьте зеленью по вкусу.
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