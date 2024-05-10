7 вариантов омлета для здорового и сытного завтрака: рецепты от нутрициолога

Омлет - один из самых лучших вариантов для завтрака. Яйца придают сытость, а белок легко переваривается, поэтому не перегрузит желудок утром.

О 7 полезных и вкусных вариантах омлета рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Омлет с авокадо и руколой

Ингредиенты:

3 яйца

оливковое масло

1/3 авокадо

небольшая горсть вяленых томатов (опционально)

горсть руколы

Как приготовить

Взбейте яйца с солью, перцем и 1 столовой ложкой воды. Влейте в сковороду на разогретое сливочное масло. Готовьте, помешивая лопаткой яйца в центр. Когда смесь начнет густеть, на половину омлета выложите томаты. Выключите огонь, добавьте нарезанной кубиками авокадо, руколу, накройте второй частью омлета и подавайте к столу.

Омлет с копченым лососем

Ингредиенты:

100 г копченого лосося

1 столовая ложка обезжиренного сыра (0%)

60 мл обезжиренного молока

5 яиц

4 веточки зеленого лука

соль и перец

Как приготовить

Нарежьте лосось тонкими полосками. Взбить яйца с молоком, слегка приправить солью и перцем. Влейте в разогретую с небольшим количеством сливочным маслом сковороду, добавьте порезанный лук. Когда омлет начнет густеть, выложите на половинку творог и лосось и заверните омлет как книгу. Выключите огонь и дайте постоять 3-5 минут.

Омлет со спаржей

Ингредиенты:

пучок спаржи

3 яйца

около 50 мл молока

соль

сливочное масло

оливковое масло

Как приготовить

Растопите сливочное масло в оливковом масле. Нарежьте спаржу кусочками по 2-3 см. Припустите в маслах. Взбейте яйца с молоком, залейте спаржу. Все перемешайте, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут на среднем огне.

Омлет со спаржей (фото: t.me/anagoloborodko)

Белковый омлет с козьим сыром

Ингредиенты:

белки 4 яиц

соль и молотый черный перец

1 чайная ложка оливкового масла

1 столовая ложка натертого козьего сыра (можно заменить адыгейским)

2 столовые ложки любого готового томатного соуса или чатни, рагу из перцев или томатов черри

Как приготовить

1 столовую ложку воды взбейте с белками. Смесь посолите и поперчите. В сковороде разогрейте оливковое масло. Готовьте, помешивая лопаткой, в течение 1-2 минут. Посыпьте козьим сыром, выложите на половину омлета соус и заверните пополам.

Средиземноморский вкус для утра

Ингредиенты:

1 чайная ложка оливкового масла

1 небольшой помидор

несколько веточек зеленого лука

полчайной ложки сухого орегано

40 г сыра фета

оливки или маслины

2 больших яйца

щепотка соли

Как приготовить

Разогрейте оливковое масло, добавьте порезанные помидоры, лук и орегано. Готовьте, пока томаты не размякнут. Добавьте оливки, выключите огонь, добавьте фету. Залейте смесь взбитыми яйцами и готовьте под крышкой 3-5 минут. Или в отдельной сковороде приготовьте простой омлет из взбитых яиц. Добавьте начинку, заверните омлет как книгу.

Омлет с черри и базиликом

Ингредиенты:

2 яйца

40-50 мл молока

соль и свежемолотый черный перец

сливочное масло

5 помидоров черри

веточка свежего базилика

Как приготовить

Взбейте яйца, посолите и поперчите. Растопите сливочное масло на разогретой сковороде. Влейте яичную смесь. Готовьте около 2 минут, помешивая. Добавьте начинку и заверните пополам, словно закрывая книгу. Посыпьте тертым сыром.

Омлет с грибами

Ингредиенты:

2 яйца

40-50 мл молока

соль и немного сухого чеснока

сливочное масло

4-5 грибов

Как приготовить

Взбейте яйца с молоком до однородности, посолите солью. На масле обжарьте грибы в течение 5-7 минут, посолите, добавьте сухой чеснок. Влейте яичную смесь и готовьте около 2 минут. Убавьте огонь и готовьте под закрытой крышкой еще 3-4 минуты. Сверните пополам омлет. Посыпьте зеленью по вкусу.