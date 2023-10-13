7 интересных статистических фактов о мужчинах и женщинах из шоу "Хто зверху?"

Сколько процентов мужчин хотя бы раз засыпали при разговоре с любимой перед сном?

63% мужчин признались, что у них действительно такое было.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин не будут встречаться с мужчиной, только что разошедшимся с другой девушкой?

Подавляющее большинство, а именно 64% женщин, признали, что имеют такую позицию.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин стесняются своей истории браузера?

Правильный процент - небольшой. Только 23%.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женатых мужчин хотя бы раз просыпались раньше жены, чтобы сделать завтрак?

26% представителей сильной половины человечества преподносили такой приятный сюрприз для любимой.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин намекали на что-то мужчине словами вроде: "Представляешь, а у моей подруги…"?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 49% представительниц прекрасной половины человечества действительно так поступали.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин не видят разницы в облике любимой до и после салона красоты?

В этом призналась почти половина из всех опрошенных мужчин. А именно 48%.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин хвалят еду, приготовленную любимой, даже если она невкусная?

55% мужчин признались, что так поступают, чтобы не обидеть женщину.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)