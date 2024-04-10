7 тревожных признаков того, что вы не получаете достаточно железа

Чувство усталости

Одним из признаков дефицита железа является необычная усталость. Этот симптом возникает из-за того, что организму нужно достаточное количество железа для производства гемоглобина - белка в эритроцитах, который позволяет им переносить кислород по всему телу. Когда уровень железа низкий, организм может с трудом транспортировать достаточное количество кислорода в ткани и органы, что приводит к постоянному ощущению истощения.

Ногти стали ложкообразными

Одним из признаков дефицита железа является появление ложкообразных ногтей, называемых в медицине койлонихией. При этом состоянии ногти становятся тонкими и вогнутыми, напоминающими форму ложки. Этот симптом свидетельствует не просто о косметической проблеме, это может указывать на недостаточную степень железа в организме, что влияет на выработку гемоглобина и общее состояние здоровья.

Вы часто мерзнете

Одним из признаков дефицита железа является повышенная чувствительность к низким температурам. Люди с недостаточным уровнем железа могут ощущать необычный холод, могут мерзнуть руки и ноги даже в относительно теплой среде. Это происходит потому, что железо играет решающую роль в выработке гемоглобина, необходимого для транспортировки кислорода в организме, влияя на регуляцию внутренней температуры.

У вас снизилась успеваемость

Для детей недостаточное потребление железа с течением времени может проявляться в ухудшении успеваемости. В одном исследовании средние результаты по математике были ниже у детей с дефицитом железа, по сравнению с детьми с нормальным уровнем железа.

Систематический обзор пятидесяти исследований, опубликованных в журнале Nutrients, свидетельствует о том, что уровень железа и анемия могут быть связаны с академической успеваемостью и прием добавок железа в подростковом возрасте может улучшить успеваемость в школе, внимание и концентрацию. Но для изучения этого вопроса нужны дополнительные исследования.

Нарушение режима сна

Адекватный уровень железа в организме способствует выработке серотонина и дофамина, являющихся нейромедиаторами, необходимыми для регуляции циклов сна. Данные показывают, что дефицит железа связан с понижением качества сна, расстройством дыхания во время сна и другими факторами, связанными со сном.

Есть ощущение тревоги

Тревога может возникать из разных источников, начиная от генетических факторов и заканчивая жизненным опытом. Также недостаток железа может быть связан с повышенной тревожностью. Железо имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга, оказывает влияние на синтез нейромедиаторов и работу мозга.

Тяга к несъедобным вещам

Одним из особых признаков дефицита железа является состояние, характеризующееся тягой к веществам, не имеющим пищевой ценности - таким как лед, грязь, глина или крахмал. Это необычное пищевое поведение часто является способом, которым организм сигнализирует о нехватке основных питательных веществ, таких как железо. Беременные женщины и подростки подвергаются наибольшему риску.