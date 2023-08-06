7 тревожных признаков того, что пора худеть уже ради здоровья, а не идеальной фигуры

Для многих похудение ассоциируется с модным трендом, но на самом деле отсутствие лишнего веса является признаком здоровья. Ведь из-за ожирения в организме нарушается ряд процессов, которые не позволяют нормально работать внутренним органам.
О том, как понять, что пора худеть ради здоровья, пишет фитнес-тренер Анита Луценко в Instagam.
"Ожирение не только проблема внешности, это в первую очередь ожирение внутренних органов и сбой в работе систем", - отмечает эксперт.
Луценко выделяет 7 признаков, сигнализирующих о том, что лишний вес нужно сбрасывать ради здоровья. Обратите внимание на следующие моменты:
Анита советует записывать все, что вы едите. Причем важно делать это сразу после трапезы, а не откладывать до вечера.
"Просто фиксация абсолютно каждого кусочка пищи или выпитого напитка уже будет способствовать вашему похудению. Гарантированно", - подчеркивает тренер.
Если еще решите вносить данные в приложение, которое считает калории и состав по белкам, жирам и углеводам, то точно похудеете. Потому что поймете в первый же день, что ежедневно в течение многих лет вы не доедаете белка, а переедаете жира и углеводов.
"Замечу, что разные приложения выдают разную информацию. По-моему, максимально приближено к правде - fat secret. Это приложение бесплатное", - говорит Луценко.
Раньше мы писали о том, какие макароны можно есть даже во время похудения.
Читайте также о том, какая популярная диета на самом деле не является эффективной.