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7 тревожных признаков того, что пора худеть уже ради здоровья, а не идеальной фигуры

Как понять, что пора худеть (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Для многих похудение ассоциируется с модным трендом, но на самом деле отсутствие лишнего веса является признаком здоровья. Ведь из-за ожирения в организме нарушается ряд процессов, которые не позволяют нормально работать внутренним органам.

О том, как понять, что пора худеть ради здоровья, пишет фитнес-тренер Анита Луценко в Instagam.

Какие признаки указывают на то, что вам нужно худеть

"Ожирение не только проблема внешности, это в первую очередь ожирение внутренних органов и сбой в работе систем", - отмечает эксперт.

Луценко выделяет 7 признаков, сигнализирующих о том, что лишний вес нужно сбрасывать ради здоровья. Обратите внимание на следующие моменты:

  • если объем вашей талии больше 80 см, то считается, что вы уже склонны диабету 2 типа
  • если у вас одышка и вам еще не 70+ лет
  • вы пробежались за автобусом, поднялись на 3 этаж и через 1 минуту у вас полностью не восстановилось дыхание до нормального
  • если у вас высокое давление и проблемы с сердцем
  • постоянные отеки на ногах
  • болит спина, потому что живот тянет вперед и идет сжатие дисков
  • депрессивное состояние, из-за переживаний о своем весе

Как начать меньше есть

Анита советует записывать все, что вы едите. Причем важно делать это сразу после трапезы, а не откладывать до вечера.

"Просто фиксация абсолютно каждого кусочка пищи или выпитого напитка уже будет способствовать вашему похудению. Гарантированно", - подчеркивает тренер.

Если еще решите вносить данные в приложение, которое считает калории и состав по белкам, жирам и углеводам, то точно похудеете. Потому что поймете в первый же день, что ежедневно в течение многих лет вы не доедаете белка, а переедаете жира и углеводов.

"Замечу, что разные приложения выдают разную информацию. По-моему, максимально приближено к правде - fat secret. Это приложение бесплатное", - говорит Луценко.

Раньше мы писали о том, какие макароны можно есть даже во время похудения.

Читайте также о том, какая популярная диета на самом деле не является эффективной.

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