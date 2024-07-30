7 способов улучшить производительность ноутбука за считанные минуты

Удалите ненужное программное обеспечение/вредоносные программы

Вредоносное ПО - это любая программа или файл, которые наносят вред пользователю компьютера.

Вредоносное программное обеспечение, вредоносные программы, как правило, ответственны за замедление работы вашего ноутбука. Иногда мы видим неожиданные всплывающие окна, автоматически запускающиеся приложения.

Все эти признаки указывают на вредоносные вирусы и вредоносные программы, которые иногда загружаются и устанавливаются в нашу систему неосознанно.

Удаление и очистка всего этого ПО может значительно повысить скорость работы наших ноутбуков. Антивирусное ПО и антивирусные программы могут очень хорошо помочь в борьбе с вредоносными программами и вирусами.

Кроме того, вы также можете зайти в настройки Windows и найти те программы/приложения, которые вам не нужны, и просто удалить их.

Очистите временные файлы

Как следует из названия, временные файлы - это тип файлов, в которых хранятся временные данные, созданные самой Windows или программами, которые используют пользователи.

Эти файлы помогают компьютеру работать гладко, когда вы используете соответствующие программы или задачи. Но большинство других временных файлов будут бесполезны. Когда папка временных файлов становится больше, это может замедлить работу вашего ПК.

Очень простой и легкий способ, который может помочь вам в ускорении вашего устройства, - это очистка временных файлов. Если вы пользователь Windows 7,8,10, то можете выполнить следующие шаги, чтобы удалить временные файлы из вашей системы:

Нажмите кнопку Windows + R

Появилось всплывающее окно. Введите "%temp%" и нажмите "ОК"

Просто выберите все файлы и удалите их

Не забудьте также очистить все кэши вашего веб-браузера

Отключите графику/анимацию

С развитием технологий разные компании теперь стремятся предоставить пользователю более плавный и гладкий пользовательский опыт. Для решения этой проблемы они используют различные анимации, такие как выпадающий список, анимация открытия приложения и множество других.

Однако это улучшает наш пользовательский опыт в начале, но для старых ноутбуков это также вызывает небольшое замедление. Вы можете просто удалить анимацию из настройки и немедленно ощутить повышение откликов на клики.

Регулярно обновляйтесь

Один из лучших способов использовать максимальную производительность вашего ноутбука - это обновлять его. Каждое новое обновление приносит некоторые оптимизации, исправления ошибок, которые потенциально могли бы повлиять на производительность ноутбука или компьютеров.

Регулярное обновление системы имеет гораздо больше преимуществ для общей производительности вашего ноутбука, помимо исправления некоторых ошибок, оно повышает стабильность программного обеспечения, время его загрузки, время закрытия, оптимизацию батареи и многое другое.

Регулярное обновление программного обеспечения является обязательным для всех пользователей, даже если у них новый ноутбук.

Обновите оперативную память

Бывает такое, что ваш текущий ноутбук не может обрабатывать несколько файлов одновременно. Тогда, перед покупкой нового, стоит обновить оперативную память. Наличие расширенной памяти помогает тем пользователям, которые сталкиваются с проблемами при переключении между различными вкладками.

Количество времени, которое требуется RAM для получения запроса от процессора, а затем для чтения или записи данных, называется скоростью памяти. Как правило, чем быстрее RAM, тем выше скорость обработки.

С более быстрой оперативной памятью вы увеличиваете скорость, с которой память передает информацию другим компонентам. Это означает, что ваш быстрый процессор теперь имеет такой же быстрый способ общения с другими компонентами, что делает ваш компьютер намного более эффективным.

Переходите на SSD

Для приблизительной справки, SSD-накопитель вместе с обновлением оперативной памяти могут повысить производительность вашего ноутбука почти на 70 процентов.

Это обязательное обновление для всех тех, кто ждет около 5-10 минут, чтобы запустить свой ноутбук. Все распространенные проблемы, связанные с этим, включают больше обычного времени загрузки любых приложений, много времени на включение и выключение вашего ноутбука.

Только обновление SSD на вашем ноутбуке может снизить скорость загрузки вашего ноутбука до 54 процента. Но сначала вам нужно проверить, поддерживает ли ваш ноутбук SSD или нет. Рекомендуется рассмотреть вариант с ноутбуком, в котором уже установлен SSD, если вы планируете купить новый.

Полное обслуживание

Иногда ваш ноутбук нагревается, когда вы пытаетесь запустить некоторые приложения или даже просто выполнить некоторые базовые задачи. Возможной причиной этого может быть неисправность вентилятора вашего ноутбука.

Это одна из распространенных проблем, с которой сталкивается пользователь, которая существенно влияет на производительность вашего ноутбука. Регулярное и полное обслуживание ноутбуков способствует бесперебойной работе системы, поскольку машины всегда нуждаются в обслуживании и ремонте для поддержания длительного срока службы.