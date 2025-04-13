7 способов добавить пространства узкому коридору: хитрости, которые действительно работают

Спрячьте двери, чтобы создать единое пространство

Одна из основных задач в дизайне узкого коридора - сделать его визуально шире. Достичь этого можно, создав ощущение целостного пространства. Межкомнатные двери стоит маскировать, окрашивая их в цвет стен. Так они "растворятся" в интерьере и не будут разбивать композицию. Чтобы еще больше скрыть дверные проемы, откажитесь от наличников.

Положите ковер, расширяющий пространство

Многие считают, что в коридоре ковер не нужен из-за пыли и грязи. Но дорожку можно расположить не у самого входа, а чуть дальше. Правильно подобранный рисунок поможет сделать комнату уютнее и уравновесить ее пропорции.

Идеальный вариант - горизонтальные или диагональные полосы, а также вытянутые геометрические фигуры. Крупные узоры или поперечные линии лишь подчеркнут узость, поэтому лучше их избегать.

Освежите интерьер светлыми стенами

Классическое дизайнерское решение - светлые стены. Темные цвета "съедают" пространство, делают его меньше и теснее. Зато светлые оттенки визуально расширяют комнату, создавая ощущение легкости.

Еще больше пространства можно добавить, используя глянцевую краску, отражающую свет. Если же однотонные стены кажутся скучными, выбирайте обои с мелким узором или незаметной вертикальной полоской.

Используйте зеркала для глубины и воздушности

Если перекрашивать стены не хочется - повесьте зеркало. Отражение создает эффект глубины и визуально расширяет коридор. Это может быть одно большое зеркало, композиция из нескольких меньших или панно. Также можно установить шкаф с зеркальными фасадами или зеркальные панели от пола до потолка. Такой подход - простой и очень эффективный.

Благодаря визуальным приемам можно расширить пространство коридора (фото: Freepik.com)

Украсьте стены стильными акцентами

Однотонные стены прекрасно дополняются картинами или постерами. Они помогают визуально поделить длинный коридор на зоны и расставить акценты. Лучше всего смотрятся большие картины, размещенные на одинаковом расстоянии друг от друга.

Выбирайте нейтральные сюжеты и минималистичные рамы без лишнего декора. Хороший прием - разместить полотна в шахматном порядке, чередуя с дверями или дополняя их светильниками.

Сделайте ставку на глянец и блеск

Чтобы визуально увеличить помещение, добавьте глянцевые поверхности. Это может быть плитка на полу, мебель с блестящими фасадами или глянцевая краска на стенах. Даже натяжной потолок светлого оттенка поможет достичь желаемого эффекта.

Хотя матовые конструкции считаются более стильными, в узком пространстве лучше выбирать то, что работает. Главное - чтобы блеск помогал свету лучше рассеиваться.

Сконцентрируйте внимание на одной точке

Когда маскировать недостатки не получается, следует отвлечь от них внимание. В этом поможет так называемая фокус-точка - один яркий элемент, приковывающий взгляд. Это может быть постер, картина, декоративный светильник или даже фрагмент фотообоев.

Разместите его в конце коридора, чтобы создать иллюзию завершенности пространства. Благодаря этому приему длина коридора больше не будет бросаться в глаза.