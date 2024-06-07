7 ежедневных привычек, которые помогут не болеть и жить долго

Каждый человек хочет добиться долголетия. Как оказалось, секрет счастливой, здоровой и долгой жизни скрывается в простых повседневных привычках.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Мartha stewart.
Все знают, что физические упражнения полезны для здоровья. Это особенно полезно, когда вы взрослеете.
Физическая активность - это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы быть здоровыми. Регулярные физические упражнения могут принести пользу как вашему физическому, так и когнитивному здоровью.
Доктор медицинских наук аэробные упражнения полезны для здоровья сердца, также связанные со сниженным риском когнитивных расстройств и деменции. Силовые упражнения способствуют здоровью костей и уменьшают последствия остеопороза.
Идеальным является сочетание аэробных, силовых и гибких упражнений.
Старайтесь делать до 150 мин упражнений в неделю, равное 30 мин 5 раз в неделю.
По данным Американской легочной ассоциации, курение является основной глобальной причиной заболеваний и смерти, которые можно предотвратить.
Курящие люди чаще болеют сердечными заболеваниями или имеют сердечный приступ, чем люди, которые этого не делают.
Среди людей в возрасте 60 лет и старше, курильщики умирают в среднем на шесть лет раньше. Такая привычка может вызвать рак, слепоту, диабет и многие другие проблемы.
То, что вы едите, может оказать огромное влияние на то, насколько быстро вы стареете.
Врач в основе которой много фруктов и овощей, преимущественно растительного происхождения, много орехов, ягод и зеленых листовых овощей.
Диетолог Кристал Скотт рекомендует подпитываться с помощью сбалансированной, насыщенной питательными веществами пищи, обеспечивающей витамины, минералы, белки, полезные жиры и углеводы.
Кроме того, включение таких питательных веществ, как антиоксиданты может помочь в борьбе с окислительным стрессом, способствующим повреждению клеток и старению.
Сон имеет большое значение для общего здоровья и функционирования. С возрастом количество сна естественным образом уменьшается.
Старики должны стремиться ложиться спать каждый вечер в одно и то же время и избегать дремать днем.
Многие полагаются на алкоголь, чтобы снять стресс. Но чрезмерное употребление может нанести вред здоровью.
Злоупотребление алкоголем или его потребление свыше рекомендуемого количества повышает риск заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний, травм и расстройств.
Медики рекомендуют вообще не употреблять или ограничить потребление.
Белок необходим для поддержания мышечной массы, плотности костей и иммунной функции. С возрастом утрата мускул становится все более всераспространенной, потому достаточное потребление белка имеет решающее значение для сохранения мышечной массы и функции.
Убедитесь, что вы получаете достаточное количество. Можно включать нежирное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые и растительные источники белка, такие как тофу и киноа.
Потребление обычных источников омега-3 жирных кислот, например жирной рыбы и орехов, может помочь уменьшить воспаление и поддержать здоровье мозга.
Диетологи рекомендуют употреблять по крайней мере две порции жирной рыбы в неделю.
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