7 сериалов о магии и мистике, от которых перехватывает дыхание

"Мейфейрские ведьмы"

В сериале вы не увидите обычных ведьм, изображаемых в кинематографе. Вас ждет история о талантливой девушке, которая работает нейрохирургом и родилась наследницей ведьм Мейфер. И ей нужно научиться жить в постоянном балансе между магией и обычной жизнью.

"Жуткие приключения Сабрины"

Это уже не детская история о ведьме. В сериале вы увидите девочку-подростка, которая должна отправиться в школу чародеек и отказаться от привычной жизни. Впрочем, все пытаются испортить другие ведьмы, а потому приключений будет немало.

"Ведьмак"

Мало кто не слышал об этом сериале, который стал экранизацией известных романов. И эта история получила немало одобрительных отзывов. Чего только стоит главный герой, которого сыграл Генри Кавилл.

"Песочный человек"

Мистический и загадочный сериал познакомит вас с миром, в котором есть Морфей и другие боги. Однажды главный герой случайно попадает в ловушку, что меняет жизнь всего мира.

"Приключения Мерлина"

Очень атмосферный сериал напомнит вам о детстве, когда так хотелось верить в магию и мистику. История о Мерлине известна многим, но эта экранизация получилась очень интересной.

"Венздей"

Многие думают, что сериал, буквально захвативший тренды TikTok на момент премьеры, будет интересен только детям. Впрочем, работа Тима Бартона может приятно поразить и удивить даже привередливых киноманов. Сюжет и невероятные декорации заставят затаить дыхание.

"Виллоу"

Фантастическая история расскажет о королевстве, нуждающемся в срочном спасении. И в этом может помочь только волшебник Виллоу. Поэтому на его поиски отправляются самые смелые, которые даже не догадываются, какие приключения их ждут.