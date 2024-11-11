7 вещей, на которых нельзя экономить в путешествии, иначе очень пожалеете

Экономия на страховке здоровья

Одной из самых распространенных ошибок является пренебрежение туристической страховкой. Многие путешественники считают, что это лишние расходы, особенно если путешествие совершается в страны с безвизовым режимом.

Однако, если возникнет потребность в медицинской помощи за рубежом, без страховки расходы могут быть значительными: простой прием у врача обойдется в сотню евро, а серьезное лечение или госпитализация - в тысячи. Потому лучше заблаговременно оформить страховку, чтоб оградить себя от таких расходов.

Экономия на багаже

Современные недорогие авиабилеты часто не включают перевозку багажа - только ручную кладь. Если вы планируете привезти сувениры или покупки поездки, лучше сразу докупить багаж.

В противном случае дополнительный багаж на стойке регистрации обойдется дороже. Отдельно стоит отметить, что некоторые авиакомпании могут взимать плату даже за пакеты Duty Free.

Экономия не должна ухудшать качество отдыха (фото: Freepik.com)

Экономия на перелете

Бюджетные авиакомпании часто предлагают дешевые билеты, но они могут иметь определенные ограничения. Лоукостеры обычно экономят на услугах: регистрация в аэропорту, выбор места, питание - все это будет обходиться дополнительно.

Итоговая стоимость может возрасти в полтора раза из-за дополнительных затрат. Поэтому, выбирая дешевые авиабилеты, следует тщательно ознакомиться с условиями перелета, чтобы избежать лишних расходов и неприятных сюрпризов.

Экономия на комфорте в отеле

Искушение выбрать более дешевый отель может привести к разочарованиям. Дешевые варианты часто находятся вдали от центра города, могут быть расположены в опасных районах или иметь низкий уровень комфорта.

Также иногда в стоимость проживания включен минимальный завтрак, который не насытит вас, что заставит вас тратиться на дополнительную еду. Перед бронированием важно ознакомиться с отзывами и реальными фотографиями во избежание лишних затрат и обеспечить себе приятное пребывание.

Путешествие на авто

Путешествие на автомобиле кажется выгодным, ведь можно взять больше вещей и не зависеть от расписания транспорта. Однако нужно учитывать расходы на горючее, страхование, платные дороги, парковку.

К примеру, бензин и стоянки в странах Европы достаточно дорогие, и штрафы за нарушение правил дорожного движения тоже значительны. Перед поездкой следует рассчитать все возможные расходы и добавить немного "про запас", чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Путешествие на авто может быть совсем невыгодным (фото: Freepik.com)

Экономия на расположении жилья

Выбирая более дешевую гостиницу на окраине, следует учесть расходы на транспорт и время. Часто дорога в центр города занимает больше времени, чем указано, особенно в часы пик.

Расходы на транспорт в таких случаях могут сравниться со стоимостью проживания поближе к центру. Также возможность быстро вернуться в гостиницу важна, если вдруг нужно что-нибудь забрать или отдохнуть.

Непредвиденные расходы на месте

Перед путешествием следует исследовать уровень цен в стране назначения. Иногда дешевый авиабилет не оправдывает себя, поскольку проживание и питание могут быть очень дорогими.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно знать среднюю стоимость проживания, питания и других расходов, и только тогда принимать решение о поездке.