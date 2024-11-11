7 вещей, на которых нельзя экономить в путешествии, иначе очень пожалеете

Путешествия - это возможность отдохнуть, расширить свое мировоззрение и зарядиться новыми впечатлениями. Однако, когда речь идет об экономии, важно учитывать некоторые аспекты, поскольку сокращение затрат на определенные вещи может обернуться значительными непредвиденными затратами.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает распространенные ошибки, которые могут привести к нежелательным последствиям и даже испортить отдых.
Одной из самых распространенных ошибок является пренебрежение туристической страховкой. Многие путешественники считают, что это лишние расходы, особенно если путешествие совершается в страны с безвизовым режимом.
Однако, если возникнет потребность в медицинской помощи за рубежом, без страховки расходы могут быть значительными: простой прием у врача обойдется в сотню евро, а серьезное лечение или госпитализация - в тысячи. Потому лучше заблаговременно оформить страховку, чтоб оградить себя от таких расходов.
Современные недорогие авиабилеты часто не включают перевозку багажа - только ручную кладь. Если вы планируете привезти сувениры или покупки поездки, лучше сразу докупить багаж.
В противном случае дополнительный багаж на стойке регистрации обойдется дороже. Отдельно стоит отметить, что некоторые авиакомпании могут взимать плату даже за пакеты Duty Free.
Бюджетные авиакомпании часто предлагают дешевые билеты, но они могут иметь определенные ограничения. Лоукостеры обычно экономят на услугах: регистрация в аэропорту, выбор места, питание - все это будет обходиться дополнительно.
Итоговая стоимость может возрасти в полтора раза из-за дополнительных затрат. Поэтому, выбирая дешевые авиабилеты, следует тщательно ознакомиться с условиями перелета, чтобы избежать лишних расходов и неприятных сюрпризов.
Искушение выбрать более дешевый отель может привести к разочарованиям. Дешевые варианты часто находятся вдали от центра города, могут быть расположены в опасных районах или иметь низкий уровень комфорта.
Также иногда в стоимость проживания включен минимальный завтрак, который не насытит вас, что заставит вас тратиться на дополнительную еду. Перед бронированием важно ознакомиться с отзывами и реальными фотографиями во избежание лишних затрат и обеспечить себе приятное пребывание.
Путешествие на автомобиле кажется выгодным, ведь можно взять больше вещей и не зависеть от расписания транспорта. Однако нужно учитывать расходы на горючее, страхование, платные дороги, парковку.
К примеру, бензин и стоянки в странах Европы достаточно дорогие, и штрафы за нарушение правил дорожного движения тоже значительны. Перед поездкой следует рассчитать все возможные расходы и добавить немного "про запас", чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
Выбирая более дешевую гостиницу на окраине, следует учесть расходы на транспорт и время. Часто дорога в центр города занимает больше времени, чем указано, особенно в часы пик.
Расходы на транспорт в таких случаях могут сравниться со стоимостью проживания поближе к центру. Также возможность быстро вернуться в гостиницу важна, если вдруг нужно что-нибудь забрать или отдохнуть.
Перед путешествием следует исследовать уровень цен в стране назначения. Иногда дешевый авиабилет не оправдывает себя, поскольку проживание и питание могут быть очень дорогими.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно знать среднюю стоимость проживания, питания и других расходов, и только тогда принимать решение о поездке.
Ранее мы писали, какие семь советов помогут комфортно и безопасно путешествовать с детьми.
Читайте также, какие есть секреты безопасных путешествий для женщин.
При написании материала использовались следующие источники: сайты Smart Traveller, Solo Travelling, Real Simple.