7 вещей, которые "отравляют" стиль вашего интерьера

Ваш дом способен рассказать о вас больше, чем любые слова: о характере, привычках и даже социальном статусе. Именно поэтому стоит внимательно относиться к деталям оформления, чтобы избежать впечатления безвкусицы или дешевизны.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каких решений лучше избегать, чтобы интерьер выглядел стильно и современно.
Когда-то атласное белье считалось символом роскоши, но сейчас оно воспринимается как признак безвкусицы. Такой текстиль не обеспечивает комфорта для сна и скорее говорит о стремлении произвести впечатление, чем о заботе о себе.
Гораздо приятнее смотрятся комплекты из хлопка, льна или натурального шелка. Качественная ткань создаст атмосферу настоящей роскоши без излишней вычурности.
Плюшевые зайцы и мишки уместны лишь в домах, где есть маленькие дети. В других случаях они создают впечатление беспорядка и забирают пространство, что особенно критично для небольших квартир.
Кроме того, мягкие игрушки накапливают пыль и могут вредить здоровью. Если с какой-то игрушкой связаны теплые воспоминания, оставьте одну, а остальные лучше отдать тем, кто действительно нуждается.
Какой бы качественной ни была копия знаменитой картины, она все равно не сможет придать вашему дому индивидуальности. Печать на холсте выглядит банально и удешевляет интерьер, даже если выбрать популярные сюжеты.
К тому же постеры со слоганами уже давно потеряли актуальность в современном дизайне. Вместо репродукций лучше выбрать авторские работы или лаконичный настенный декор.
Декоративные подушки добавляют уюта, но в большом количестве создают ощущение загроможденности. Когда диван или кровать полностью завалены подушками, исчезает функциональность мебели.
Разноцветные подушки, не сочетающиеся по стилю, лишь разрушают гармонию пространства. Важно соблюдать баланс и подбирать подушки так, чтобы они выглядели уместно и стильно.
Хотя зеркала помогают визуально расширить пространство, массивные модели на всю стену часто искажают интерьер. Большие полотна выглядят тяжело и иногда свидетельствуют об отсутствии хорошего вкуса.
Гораздо лучше смотрятся небольшие зеркала в тонких или сдержанных рамах. Их следует размещать там, где они уместны - в прихожей или спальне.
Даже самая лучшая мебель со временем теряет привлекательность из-за потертой обивки или устаревшего текстиля. Выцветшие диваны и старомодные шторы моментально портят общее впечатление от интерьера.
Чтобы избежать этого, нужно регулярно обновлять текстиль и выбирать сдержанные решения. Однотонные ткани или легкая замена обивки помогут освежить вид комнаты без больших затрат.
Хранить поврежденную посуду - не только неэстетично, но и опасно для здоровья. Трещины и сколы могут привести к травмам или ожогам, если тарелка или чашка вдруг треснет окончательно. Кроме того, поцарапанная посуда ухудшает общее впечатление от сервировки стола.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Apartment Therapy, Forbes Home.