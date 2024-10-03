7 доступных украинцам продуктов, которые замедлят старение мозга

Правильное питание нужно не только для похудения. Оно может питать и заряжать ваш мозг и поддерживать его остроту и четкость, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Какие 7 продуктов должны есть украинцы, чтобы сохранить мозг и замедлить старение - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему здоровый кишечник и мозг важны?

Итак, как именно еда, которую вы употребляете, питает здоровый мозг? Ума Найду, доктор медицинских наук рассказала, что микробиом кишечника - это экосистема микроорганизмов, имеющих решающее значение для нашего здоровья разными способами.

Связь между кишечником и мозгом - неразрывная.

"Когда есть воспаление в кишечнике, мы также видим воспаление в мозге, которое связано с множеством настроений и когнитивных расстройств. Кроме того, более 90% рецепторов нейромедиатора серотонина, отвечающего за настроение и когнитивные функции, находятся в кишечнике. Это подчеркивает, насколько мощна эта связь между едой и настроением", - рассказала эксперт.

Доктор Найду добавила, что пища, полезная для сердца, тоже полезна для мозга.

"Сейчас как никогда мы узнаем, что организм работает как одна большая система, а не как несколько независимых систем органов, и что микробиом играет важную роль в поддержании здоровья всех наших органов. Благодаря этому мы видим, что много продуктов, которые оптимизируют микробиом, также поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга", - отметила она.

Продукты, которые следует ограничить для здорового мозга

Когда речь заходит о здоровье вашего мозга, важно учитывать количество добавленного или рафинированного сахара, который вы потребляете. Исследования на крысах обнаружили связь между потреблением сахара и когнитивными функциями, такими как память и принятие решений.

Остальные исследования на грызунах показали, что диета с высоким содержанием сахара усиливает воспаление в областях мозга, связанных с памятью. Доктор Найду рекомендует людям избегать добавления или рафинированного сахара для оптимальной умственной формы, а также продуктов, приведенных ниже:

Обработанные упакованные пищевые продукты или выпечка

Рафинированные масла

Обработанное мясо

7 продуктов, которые нужно есть украинцам для здорового мозга

1. Темная листовая зелень

Все овощи полезны, но очень важно разнообразие. Темные листовые овощи, такие как шпинат и капуста особенно полезны для мозга.

2. Ягоды

Различные виды фруктов являются здоровым выбором для вашего ума. Исследования показали, что ягоды имеют особую когнитивную пользу.

Ягоды снижают процессы старения мозга (фото: freepik.com)

3. Орехи

Полифенолы - это растительные соединения, содержащиеся во многих сортах орехов; исследования показывают, что они могут являться профилактикой деменции. Грецкие орехи являются особенно разумным выбором из-за концентрации омега-3, что улучшает когнитивные функции.

4. Фасоль

Бобы богаты питательными веществами, питающими мозг, включая фолиевую кислоту, магний и цинк. В них также много клетчатки, помогающей сбалансировать уровень сахара в крови (полезно для сердца и мозга) и помогает контролировать уровень плохого холестерина.

Бобовые очень полезны для мозга (фото: freepik.com)

5. Цельнозерновые

Употребление цельного зерна в отличие от рафинированных помогает избежать метаболического синдрома, приводящего к проблемам как с сердцем, так и с мозгом. Исследования показали, что люди, которые едят больше всего цельного зерна, меньше сообщали о настроениях, таких как депрессия и тревога.

Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить связь, но можно с уверенностью сказать, что когда дело доходит до зерна, вашему мозгу лучше сосредоточиться на цельном, а не на очищенном.

6. Лосось

Существует много исследований о пользе морепродуктов для мозга, включая недавнее исследование, показавшее связь между употреблением рыбы дважды в неделю и снижением риска сосудистых заболеваний мозга. Лосось является хорошим вариантом из-за высокого уровня омега-3 жирных кислот, стимулирующих работу мозга.

7. Оливковое масло

Этот основной продукт средиземноморской и умственной диет очень полезен кишечно-мозговой системе; К примеру, исследование 2021 года в Nutrition Reviews показало, что он демонстрирует большой потенциал для здорового изменения микробиоты кишечника. Он полон природных антиоксидантов, защищает от окислительного повреждения, и, как показали исследования на мышах, улучшает активность между синапсами мозга.