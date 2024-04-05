7 причин не покупать телефоны Xiaomi

Проблемы с перегревом

Одна из самых больших и наиболее часто упоминаемых проблем с телефонами Xiaomi связана с перегревом. Если зайти в Интернет, то можно буквально где угодно найти свидетельства того, что пользователи Xiaomi испытывают проблемы с перегревом своих смартфонов. И это не характерно для какой-либо одной модели в линейке телефонов Xiaomi.

Существует целый ряд теорий о том, как исправить перегрев телефонов Xiaomi: от удаления магазина приложений Google Play до рутирования телефона и установки свежей карты памяти. В любом случае, перегрев телефонов - это не шутка, ведь они могут взорваться.

Если вы покупаете телефон Xiaomi, это одна из вещей, на которую следует обратить внимание.

Проблемное программное обеспечение

Google, Apple, Samsung и Huawei уже много лет создают мобильные интерфейсы. Xiaomi в этом контексте немного отличается. Единственный реальный опыт - это китайский рынок, который полностью отличается от западных рынков, таких как США и Великобритания.

По этой причине к MIUI Xiaomi придется немного привыкнуть, даже если вы опытный телефонный юзер. Покопаться в настройках придется просто для того, чтобы получать уведомления. Также вы столкнетесь с тем, что смартфон будет тормозить на пустом месте, а приложения - неправильно работать и периодически вылетать.

Нерациональная "оперативка"

Телефоны Xiaomi оснащены большим количеством оперативной памяти. Но то, как они управляют ею, оставляет желать лучшего, особенно если вы используете смартфон с 4 ГБ оперативной памяти или меньше.

По сути, телефоны Xiaomi любят слишком сильно экономить оперативную память, и конечным результатом этого является то, что приложения могут зависать и вылетать.

Быстро садится

Еще одна проблема, которая затрагивает телефоны Xiaomi, связана с их аккумулятором. Через несколько месяцев использования вы либо столкнетесь с чрезмерным разрядом батареи, либо снизите ее производительность.

Одна из главных причин чрезмерного разряда батареи связана с тем, как телефон переключается из сети в сеть. Один из способов решения этой проблемы - обеспечить, чтобы оба слота для SIM-карты на телефоне были заблокированы для мобильных данных одного типа (по сути, отключите Dual 4G и выберите LTE для SIM-карты, которую вы используете).

Если у вас неисправный аккумулятор, как это бывает у некоторых пользователей, вам необходимо приобрести запасной. Однако в США и странах Европы его будет проблематично найти.

Траблы с обновлением Android

Еще один момент, который разочаровывает многих владельцев - это обновления ОС, они очень важны для современного смартфона. С обновлениями исправляются различные ошибки, добавляются новые функции и улучшается безопасность.

Однако у Xiaomi часто после обновления прошивки проблем становится больше, а следующее обновление приходится ждать долго. Компания не раз обманывала со сроками выхода важных обновлений или вовсе их отменяла и прекращала дальнейшую поддержку устройств.

Не слишком надежный

Одна из самых важных вещей, которая вам нужна от нового телефона, - это чувство надежности.

С телефонами Xiaomi это не так. Во-первых, вы почти наверняка не получите два крупных обновления Android, а это означает, что всего через 12 месяцев после покупки вашего телефона на нем больше не будет использоваться последняя версия Android.

Во-вторых, телефоны Xiaomi известны тем, что в них очень много ошибок и имеется множество проблем с программным обеспечением.

Поддержка войны

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, компания Xiaomi не анонсировала своего ухода из России. Однако с весны 2022 года она приостановила свою маркетинговую деятельность в этой стране. Несмотря на это, в 2023 году Xiaomi активно восстанавливала штат сотрудников в своих российских офисах и объявила о начале официальных продаж флагманских смартфонов в России.

В апреле 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило китайскую корпорацию Xiaomi в список международных спонсоров войны.

На следующий день компания из Китая отреагировала на это решение. "Мы решительно против того, чтобы НАПК вносило нашу корпорацию в список международных спонсоров войны. Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире", - говорится в заявлении. При этом компания даже не потрудилась осудить страну-агрессора.