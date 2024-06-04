7 признаков того, что вас воспитала токсичная мать

Нездоровые отношения с матерью могут иметь негативные последствия еще долго. Отрицательные эффекты для ребенка включают в себя депрессию, гнев и проблемы с поведением. Следует знать о признаках, которые могут свидетельствовать о том, что у вас нездоровые отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Влияние на детей

Токсичные матери не просто пассивно эгоистичны, их поведение негативно влияет на эмоциональное, психологическое, а иногда и физическое благополучие ее ребенка.

Психиатр Кэрол Либерман рассказал, когда люди говорят о токсичной матери, они часто указывают на модели манипуляций, контроля, пренебрежения или жестокого обращения. Со временем такое поведение может оказать существенное влияние на самооценку ребенка, чувство безопасности, внешние отношения и общее психическое здоровье.

Эти проблемы могут включать низкую самооценку, хроническую тревогу, депрессию и трудности с доверием к собственному восприятию и чувствам.

Признаки токсической матери

Постоянная критика

Унижения могут варьироваться от упреков за то, что вы заказали на обед, до того, как вы воспитываете собственного ребенка, и могут быть сосредоточены на том, кем вы являетесь как личность.

Постоянная критика со стороны родителей может создать высокий уровень неуверенности в себе у ребенка, что приведет к тому, что он испытывает трудности с принятием решений, которые считаются здоровыми.

Сравнивает вас с кем-то другим

Токсическая мать может также начать унижать вас из-за постоянных сравнений с братьями и сестрами, сверстниками или даже незнакомыми людьми.

Они сделают это таким образом, чтобы унизить ценность ребенка. К примеру, может сказать: "почему ты не можешь одеться уместнее, как твоя подруга?"

Такие слова могут повредить самооценке ребенка и привести к тому, что ему придется соревноваться, чтобы получить положительную похвалу.

Не дает слова для выражения

Токсические мать никогда не находит времени, чтобы выслушать своего ребенка.

Когда матери нет интереса и она больше занята собственными потребностями, чем потребностями ребенка, это признаки токсической матери.

Отвергают ваши чувства

Даже если вы получите возможность что-то сказать, то токсичная мать часто эмоционально недоступна, безразлична или пренебрежительна к чувствам и потребностям своего ребенка.

Например, ребенок рассказывает матери о том, что над ним издевались в школе, и он не хочет туда ходить.

Токсическая мать может ответить: "Жизнь тяжелая, и тебе нужно стать жестче". Это значит, что ребенок не может полагаться ни на кого, чтобы улучшить свое положение.

Эмоциональные манипуляции

Внушение чувства вины, пассивно-агрессивное поведение или роль жертвы также является распространенной тактикой. Это один из способов получить контроль над действиями и эмоциями своего ребенка.

Непредсказуемые перепады настроения

Одним из признаков токсической матери являются ее резкие изменения настроения, которые невозможно предсказать.

Отсутствие предсказуемости может привести к безумным эмоциональным колебаниям ребенка, который может испытывать тревогу, страх или чрезвычайную бдительность.

Ее любовь, как правило, условна.

Безусловная любовь - огромная составляющая здоровых родительских отношений. С другой стороны, токсическая материнская любовь часто условна.

В целом это означает, что расположение проявляется только тогда, когда ребенок отвечает определенным ожиданиям или поведению, что приводит к чувству недостойности и незащищенности.