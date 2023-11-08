7 признаков, что вы уже на грани выгорания: когда нужно обращаться за помощью

Признаки выгорания

Обратите внимание на свое состояние и обратитесь за помощью, если у вас есть следующие признаки:

Физическая и умственная усталость

Постоянные головные боли

Выпадение волос

Нарушение сна

Раздражительность

Хроническая тревога

Заедание или наоборот пропуски пищи

Все эти симптомы сигнализируют, что ваш организм устал и стоит на пороге полного истощения. Исправить ситуацию иногда удается передышкой или уменьшением нагрузки. Также следует обратиться за консультацией к специалисту.

Как предотвращать выгорание

Честно оцените свои возможности. Какую работу вы можете тщательно проделать. Поговорите с начальником либо с собой, если вы сами себе директор.

Обратитесь за помощью. Делегируйте, научитесь доверять другим. Конечно, никто лучше вас работу не сделает, но только работа вечна, а вы - нет.

Поспите. Сон - это память, внимание и иммунитет.

Тренируйтесь. Нет сил тренироваться? Сил нет, потому что вы не тренируетесь. Не можете делать упражнения, ходите. Просто ходите пешком от часа каждый день.

Отдыхайте. Планируйте отдых: прогулка по лесу, встреча с друзьями, поход в кино. Не спланировали - не отдохнули. Медитируйте.

Общайтесь. Находите время поговорить с родными.

Сходите к психотерапевту.