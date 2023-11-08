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7 признаков, что вы уже на грани выгорания: когда нужно обращаться за помощью

Как понять, что вы на грани выгорания (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Выгорание может быть разным, но в общем - это психологическое, физическое и ментальное истощение вашего организма. В состоянии выгорания вы не сможете продолжать эффективно выполнять все свои задачи. А при игнорировании признаков можно довести себя до полной остановки или физических болезней.

Какие признаки указывают, что вы на грани и как предотвращать выгорание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по посланию на сообщение невролога и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram.

Признаки выгорания

Обратите внимание на свое состояние и обратитесь за помощью, если у вас есть следующие признаки:

  • Физическая и умственная усталость
  • Постоянные головные боли
  • Выпадение волос
  • Нарушение сна
  • Раздражительность
  • Хроническая тревога
  • Заедание или наоборот пропуски пищи

Все эти симптомы сигнализируют, что ваш организм устал и стоит на пороге полного истощения. Исправить ситуацию иногда удается передышкой или уменьшением нагрузки. Также следует обратиться за консультацией к специалисту.

Как предотвращать выгорание

Честно оцените свои возможности. Какую работу вы можете тщательно проделать. Поговорите с начальником либо с собой, если вы сами себе директор.

Обратитесь за помощью. Делегируйте, научитесь доверять другим. Конечно, никто лучше вас работу не сделает, но только работа вечна, а вы - нет.

Поспите. Сон - это память, внимание и иммунитет.

Тренируйтесь. Нет сил тренироваться? Сил нет, потому что вы не тренируетесь. Не можете делать упражнения, ходите. Просто ходите пешком от часа каждый день.

Отдыхайте. Планируйте отдых: прогулка по лесу, встреча с друзьями, поход в кино. Не спланировали - не отдохнули. Медитируйте.

Общайтесь. Находите время поговорить с родными.

Сходите к психотерапевту.

 

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психиатр