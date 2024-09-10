7 самых важных функций, которые будут доступны на iPhone с выходом iOS 18

Когда выйдет iOS 18?

Apple официально выпустит iOS 18 в понедельник, 16 сентября. Пока ваш iPhone может работать на iOS 17, вы также можете обновить до iOS 18.

Тем не менее, обновление не будет поставляться с Apple Intelligence: функции искусственного интеллекта Apple будут доступны для совместимых iPhone в октябре с iOS 18.1. Опции также не будут развертываться сразу, поэтому не следует ожидать, что все анонсированные функции будут доступны при запуске.

Apple Intelligence: встроенный помощник на базе искусственного интеллекта

Apple Intelligence является флагманской функцией эры iOS 18 (даже если она поставляется с iOS 18.1) и доступна во многих различных формах в операционной системе.

Инструменты письма

Вы можете генерировать текст с помощью подсказок, переписывать, чтобы сделать его более дружелюбным или профессиональным, или даже проверить его орфографию. Smart Reply - это связанная функция, которая позволяет вам использовать искусственный интеллект, чтобы быстро добавить контекст к вашим электронным письмам.

Приоритетные уведомления

Apple Intelligence будет перестраивать ваши уведомления, чтобы поместить самые важные из них наверх. Когда функция фактически будет развернута массово, мы увидим, сможет ли она действительно выделять важные оповещения.

Также есть новый режим Focus под названием Reduce Interruptions, который будет автоматически отключать уведомления низкого приоритета.

Резюмирование статей или электронных писем

Apple Intelligence может генерировать резюме длинных электронных писем или статей. Это может сэкономить вам время, если резюме точное. Эта функция будет работать в приложении Mail и Safari от Apple.

Запись телефонных разговоров

Apple Intelligence поддерживает запись телефонных разговоров, и виртуальный помощник будет генерировать для вас расшифровки записанных разговоров. Эта функция транскрипции также работает в Apple Notes.

Генерирование изображений

Вы можете использовать Apple Intelligence для генерации изображений на основе текстовых подсказок. Если вы объедините эти подсказки с грубым наброском, который вы нарисовали, Apple Intelligence может превратить ваши каракули в полное изображение. iOS 18 также позволит вам генерировать эмодзи на основе текстовых подсказок.

Очистка

Это версия Apple Magic Eraser, позволяющая удалять нежелательные элементы с изображений

Apple заявялет, что с iOS 18 и Apple Intelligence Siri сможет следовать вашим запросам даже если вы допустите ошибку во время разговора. Вы можете быстро исправить себя, и Siri ответит на запросы соответствующим образом.

Кроме того, Apple Intelligence позволит вам сфотографировать животных, чтобы идентифицировать их виды или породы, и фотографировать предметы, чтобы идентифицировать их с помощью Google Search.

Большое обещание Apple - это конфиденциальность: компания говорит, что ваши данные используются только для обработки ваших запросов и никогда не хранятся.

Довольно много функций Apple Intelligence работает на устройстве, но Apple может использовать серверные модели для определенных функций.

Существует интеграция с ChatGPT в некоторых функциях, таких как инструменты письма, но вам придется явно запросить ввод ChatGPT, чтобы использовать его.

Хотя все это может звучать увлекательно, самым большим препятствием для Apple Intelligence является то, что она недоступна для большинства iPhone в мире на момент написания этого текста. Она работает с серией iPhone 16 и моделями iPhone 15 Pro: iPhone 15 и более старым устройствам не повезло.

Кроме того, она работает только на iPad и MacBook с чипами Apple M-серии. Многие функции Apple Intelligence ограничены американским английским, и поддержка некоторых других языков появится позже.

Точно так же некоторые из его функций не будут доступны во многих регионах, поэтому лучше всего проверить веб-сайт Apple, чтобы узнать, какие функции будут доступны на вашем iPhone.

Apple Intelligence (иллюстративное фото: Apple)

Встроенный менеджер паролей

Одним из крупнейших дополнений к iOS 18 является новое приложение Passwords. Оно обновляет существующие инструменты управления паролями Apple до выделенного приложения, которое работает на всех ваших устройствах Apple и на Windows (через приложение iCloud для Windows).

Вы можете использовать его для безопасного хранения своих учетных данных, ключей доступа и даже для генерации QR-кодов, чтобы совместно использовать пароли Wi-Fi.

Встроенный менеджер паролей (фото: Lifehaker)

Полностью настраиваемый Центр управления

Теперь вы можете легко изменить порядок всех плиток в Центре управления вашего iPhone. Вы также можете удалить функции, которые вы не используете, что является большим шагом вперед: предыдущие версии iOS не позволяли вам удалять определенные функции, такие как виджет Now Playing.

Центр управления (фото: Lifehaker)

Персонализируйте свой главный экран

Опираясь на возможности настройки в предыдущих версиях iOS, Apple добавила в iOS 18 полноценную настройку домашнего экрана. Теперь появилась возможность перемещать приложения в любую часть экрана: например, вы можете оставить верхнюю половину экрана пустой и разместить значки только в нижней половине или в любой части экрана, которая вам нравится.

Это открывает возможности для более индивидуальных макетов домашнего экрана, как на Android, и вы также можете перемещать значки, чтобы больше выделять свои обои.

Вы также можете тонировать свои значки приложений: в зависимости от вашего стиля появилась возможность либо подобрать их цветовую схему к своим обоям, либо выбрать контрастный вид.

Главный экран можно настроить по-своему усмотрению (фото: Lifehaker)

Обновленное приложение "Сообщения"

Apple уделила много внимания "Сообщениям" в iOS 18. Возможно, самое важное изменение это поддержка RCS: вы и ваши друзья на Android теперь можете отправлять друг другу изображения и видео более высокого качества, присоединяться к функционирующим групповым чатам и пользоваться преимуществами сквозного шифрования.

В целом, опыт должен быть похож на iMessage. iOS 18 также позволяет вам планировать сообщения, чтобы не беспокоить людей в неподходящие часы.

Другие улучшения включают добавление новых вариантов форматирования текста, таких как подчеркивание и зачеркивание, больше текстовых эффектов и возможность реагировать любым эмодзи, который вы хотите, а не только шестью предустановленными вариантами.

Приложение "Сообщения" (фото: Lifehaker)

Большие улучшения в Apple Notes

С iOS 18 Apple Notes получает большое обновление. Теперь вы можете решать основные арифметические задачи в приложении, что отлично подходит для регистрации расходов или разделения затрат с другими.

Приложение также позволяет вам записывать голосовые заметки, и, если у вас есть совместимый с Apple Intelligence телефон, даже транскрибировать ваши аудиозаметки.

Для улучшения организации Notes позволяет вам сворачивать заголовки разделов, чтобы вам не приходилось так много прокручивать более длинные заметки. Просто нажмите на заголовок раздела, чтобы свернуть его и перейти к следующему разделу.

Приложение "Заметки" (фото: Lifehaker)

Больше функций конфиденциальности и безопасности

iOS 18 расширяет возможности конфиденциальности на iPhone с помощью переработанной страницы настроек конфиденциальности и безопасности, где вы можете быстро проверить, сколько приложений получают доступ к определенным типам данных.

Когда приложения запрашивают доступ к вашей адресной книге, вы сможете выбрать конкретные контакты, которым вы хотите дать доступ, и запретить остальным. Это предотвращает сбор приложений всех ваших контактов, когда им нужен доступ только к нескольким.

Переработанная страница настроек конфиденциальности и безопасности (фото: Lifehaker)