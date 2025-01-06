7 самых дорогих вещей, которые стоят почти "все деньги мира"

Скрипка "Vieuxtemps Guarneri"

Эта скрипка, созданная итальянским мастером Гварнери дель Джезу в 1741 году, является самым дорогим музыкальным инструментом в мире. Ее последний владелец приобрел скрипку за 16 миллионов долларов и передал ее в пожизненное пользование выдающемуся музыканту.

Инструмент имеет невероятно чистое звучание, которое покоряет сердца слушателей. Его безупречное состояние является примером вечного мастерства создателей. Скрипка продолжает дарить музыку, оставляя свой след в истории.

Книга "Кодекс Лестера" Леонардо да Винчи

Эта рукопись, написанная Леонардо да Винчи в 1506-1510 годах, является самой дорогой книгой в мире. В ней содержатся научные размышления Леонардо о природе, воде, свете и астрономии.

В 1994 году "Кодекс Лестера" был приобретен Биллом Гейтсом за 30,8 миллиона долларов. Гейтс превратил рукопись в цифровой формат, сделав ее доступной для ученых всего мира. Уникальность книги заключается в ее интеллектуальном и историческом значении.

Кодекс Лестера (фото: Википедия)

Автомобиль Ferrari 250 GTO

Этот автомобиль, выпущенный в 1963 году, является самым дорогим в мире среди всех коллекционных машин. Его цена достигла 70 миллионов долларов в 2018 году, когда один из экземпляров был продан частному коллекционеру.

Ferrari 250 GTO имеет уникальный дизайн, высокую скорость и богатую историю гонок. Всего было выпущено всего 36 таких автомобилей, что делает их чрезвычайно редкими. Эта модель является настоящим символом элитного автоспорта.

Реплика Ferrari 250 GTO (фото: Википедия)

Часы Patek Philippe Grandmaster Chime

Эти эксклюзивные часы созданы швейцарским брендом Patek Philippe в 2019 году и установили рекорд на аукционе Only Watch. Их сложный механизм имеет 20 функций, включая уникальные мелодии и индикатор времени с обеих сторон корпуса.

Часы были проданы за 31 миллион долларов, что сделало их самыми дорогими в мире. Корпус из белого золота и ремешок из крокодиловой кожи подчеркивают их элегантность. Такие часы являются не только аксессуаром, но и настоящим произведением искусства.

Кулон "Blue Moon Diamond"

Этот бриллиант весом 12,03 карата считается самым дорогим из когда-либо проданных. Его ярко-голубой оттенок и необычайная прозрачность делают его уникальным в мире драгоценностей.

В 2015 году он был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 48,4 миллиона долларов. Покупатель назвал бриллиант в честь своей дочери, что подчеркивает его личную ценность. Сегодня этот кулон является символом утонченного вкуса и несравненного богатства.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи

Шедевр эпохи Возрождения, который долгое время считался утраченным, стал самой дорогой картиной в мире. В 2017 году картина "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's за потрясающие $450,3 миллиона.

Картина изображает Иисуса Христа, который держит хрустальный шар, символизирующий небесную сферу. Это произведение относится к ограниченному количеству работ, приписываемых Леонардо. Новым владельцем картины стал саудовский принц, который добавил ее в свою частную коллекцию.

"Спаситель мира" (фото: Википедия)

Алмаз "Куллинан"

"Куллинан" - это самый большой необработанный алмаз, найденный в 1905 году в Южной Африке. Его вес достигал 3106 каратов, что делает его рекордсменом в мире драгоценных камней.

После обработки алмаз был разделен на несколько частей, самые большие из которых стали украшениями британской короны. Самый большой из обломков, "Куллинан I" (или Большая Звезда Африки), стоит более 400 миллионов долларов по отдельности. Согласно оценкам экспертов, общая стоимость всех частей может превышать 2 миллиарда долларов.