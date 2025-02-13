7 самых роскошных курортов мира, куда мечтают попасть звезды и миллионеры

Северный остров, Сейшельские острова

Северный остров на Сейшельских островах является символом эксклюзивной роскоши, ориентированной на тех, кто ищет уникальный опыт отдыха на частном острове. Из всего 11 вилл на острове цены начинаются от 8 000 долларов США за ночь.

Этот курорт славится своим вниманием к конфиденциальности и охране окружающей среды, предоставляя гостям возможность наслаждаться нетронутой природной красотой. Каждая вилла имеет прямой доступ к чистым пляжам, частные бассейны и впечатляющие виды на океан, что делает этот курорт излюбленным местом для знаменитостей и королевских семей.

Курорт на Северном острове Сейшельских островов (фото: north-island.com)

Амангири, Юта, США

Расположенный в сердце американского юго-запада, Амангири в штате Юта сочетает впечатляющую архитектурную красоту с драматическим ландшафтом вокруг. Цены на номера могут достигать 3 500 долларов США за ночь.

Курорт спроектирован таким образом, чтобы органично сочетаться с ландшафтом, предлагая минималистичное, но роскошное жилье, которое обеспечивает захватывающие виды на пустыню. Удаленное расположение курорта обеспечивает эксклюзивность и конфиденциальность, с доступом к некоторым из самых известных национальных парков и достопримечательностей страны.

Курорт Амангири (фото: aman.com)

Курорт Four Seasons, Бора-Бора, Французская Полинезия

Курорт Four Seasons на Бора-Бора излучает атмосферу райского острова с водяными бунгало, цены на которые обычно начинаются от 2 000 долларов США за ночь.

Каждое бунгало имеет традиционные полинезийские элементы дизайна и предлагает захватывающие виды на лагуну и гору Отеману. Гости могут наслаждаться спа-услугами, дайвингом и снорклингом в кристально чистых водах или отдыхать у инфинити-бассейна на пляже.

Курорт Four Seasons (фото: fourseasons.com)

Отель Кала ди Вольпе, Сардиния, Италия

Отель Кала ди Вольпе в Сардинии, Италия, имеет некоторые из самых дорогих номеров в мире, при этом президентский люкс стоит до 26 000 долларов США за ночь во время пикового сезона.

Этот роскошный курорт стилизован под традиционную сардинскую деревню с элегантными элементами, предлагая захватывающие виды на Средиземное море, частную пристань для яхт и бассейн с морской водой. Отель славится своими знаменитыми гостями и роскошными удобствами, включая изысканную кухню и эксклюзивные спа-услуги.

Отель Кала ди Вольпе (фото: mariott)

Остров Некер, Британские Виргинские острова

Владелец острова Некер, сэр Ричард Брэнсон, создал частный курорт, где эксклюзивность и конфиденциальность являются основой опыта. Стоимость аренды всего острова начинается от 80 000 долларов США за ночь, с возможностью размещения до 34 гостей.

Этот курорт в рамках тура "все включено" предлагает персонализированное обслуживание, мировой уровень кухни и множество активностей, включая парусный спорт, снорклинг и теннис.

Остров Некер (фото: virginlimitededition.com)

Аманзое, Греция

Аманзое в Греции стоит до 2 500 долларов США за ночь за его павильоны, каждый из которых расположен так, чтобы обеспечить оптимальную конфиденциальность и панорамные виды на Эгейское море.

Архитектура курорта вдохновлена классическими греческими сооружениями, создавая спокойное и роскошное место для отдыха и изучения культурного наследия Пелопоннеса. Среди удобств - частный пляжный клуб, несколько вариантов питания и большой спа-центр.

Курорт Аманзое (фото: aman.com)

Шеваль Блан Рандели, Мальдивы

Шеваль Блан Рандели является еще одним ценным курортом на Мальдивах, где ночевка стоит около 2 300 долларов США. Этот эксклюзивный курорт спроектирован знаменитым архитектором Жаном-Мишелем Гати, с виллами в стиле лофта, которые плавают на воде или расположены на пляже, с частными инфинити-бассейнами и прямым доступом к океану.

Персонализированное обслуживание, превосходные спа-услуги и кулинарные творения от шеф-поваров со звездами Мишлен делают этот курорт одним из лучших для любителей роскошного отдыха.

Курорт Шеваль Блан Рандели (фото: kompastour.com)