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7 мотивационных фильмов для тех, кто устал работать в офисе

Кадр из фильма "Помни меня"
Автор: Катерина Зелинская

Устали от монотонной работы в офисе? Мечтаете о свободе и самостоятельности? Но при этом вам недостаточно мотивации и энергии?

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас подборку фильмов с высоким рейтингом, которые вдохновят вас по-новому взглянуть на жизнь и, возможно, станут для вас толчком к изменениям, на которые вы так давно решались.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Этот культовый фильм рассказывает историю Энди Дюфрейна, несправедливо осужденного на пожизненное заключение. Несмотря на все трудности, он не теряет надежды и находит способ построить новую жизнь вне тюрьмы.

 

"В диких условиях" (2007)

Биографическая лента основана на реальной истории путешественника и писателя Кристофера Маккендлесса, известного под псевдонимом Александр Супербродяга. В свое время он бросил все, чтобы жить в дикой природе Аляски. Фильм заставляет задуматься о ценности свободы, подлинном счастье и смысле жизни.

 

"Амели" (2001)

Знаменитый французский фильм рассказывает об эксцентричной девушке Амели, которая решает тайно улучшить жизнь окружающих ее людей. Лента дарит заряд позитива и веры в свои силы.

 

"Всегда говори "да" (2008)

Комедия с Джимом Керри в главной роли рассказывает о мужчине, который решает в течение года говорить "да" на любое предложение. Фильм учит нас выходить за рамки зоны комфорта и жить яркой жизнью.

 

"Помни меня" (2010)

Трогательная романтическая мелодрама о любви психологически травмированного парня и девушки, решившей жить "на полную" после того, как стала свидетелем убийства своей матери. Фильм напоминает ценность каждого момента жизни.

 

"Форрест Гамп" (1994)

Еще один культовый фильм, рассказывающий о жизни простого и искреннего парня по имени Форрест Гамп, который становится свидетелем многих исторических событий. Картина учит нас доброте, оптимизму и вере в свои силы.

 

"В погоне за счастьем" (2006)

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о Крисе Гарднере, одиноком отце, который оказывается в беде, когда его жена бросает его с пятилетним сыном. Крис теряет работу и жилье, и вынужден с мальчиком жить на улице. Несмотря на все проблемы, мужчина не сдается и ищет пути к лучшей жизни. Он становится стажером в престижной брокерской компании, где впоследствии преуспевает и становится состоятельным бизнесменом.

 

Надеемся, эти 7 фильмов не только развлекут вас, но и вдохновят, заставят задуматься о жизни и ее настоящих ценностях.

Кстати, мы писали о 10 самых ожидаемых фильмах июля, которые понравятся всем.

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