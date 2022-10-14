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7 крутых фильмов о несокрушимости украинского народа

Кадр из фильма "Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы - сильная нация, независимость которой крепко вшита в ДНК.

С началом масштабного вторжения мы доказали всему миру, что будем защищать свое государство, несмотря ни на что.

Ко Дню защитника и защитницы Украины Styler совместно с MEGOGO подготовили подборку фильмов, показывающих, что украинцы ценят свободу больше всего.

В список вошли как художественные современные фильмы, так и документальное кино, описывающее события с момента полномасштабного вторжения страны-агрессора.

"Снайпер. Белый Ворон"

Военная драма, основанная на реальных событиях 2014 года на Донбассе.

Учитель Николай Вороненко вместе с женой - пацифисты из Горловки, решившие провести интересный эксперимент. Они совершили собственное "поселение", где пытались прожить без всех благ цивилизации, в единении с природой.

Но в Украину пришла война, которая вычеркнула мир из жизни. Теперь у Николая единственная цель - защищать свою страну и противостоять врагу, поэтому идет добровольцем, чтобы стать снайпером в ВСУ.

"Зеленский: вызов Путину"

Документальный фильм рассказывает зрителям о жизненном пути президента Украины Владимира Зеленского. В ленте собраны моменты его студенчества на юридическом факультете, становление карьеры актера и комика, а также его деятельность как руководителя государства. В частности, сосредотачивается внимание на его действиях после полномасштабного вторжения российских войск.

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"

Еще одна картина, сюжет которой основывается на реальных событиях 2014 года. Над сценарием драмы работал журналист и писатель Михаил Бриных, который более двух лет создавал его на основе многочисленных материалов в печати и реальных историй ветеранов-добровольцев, участвовавших в операции по освобождению Иловайска.

Главный герой истории - командир штурмовиков с позывным Бишут, получивший ранение в бою за Иловайск. Однако ему все же удалось выжить, и теперь его разыскивает российский офицер Рунков, стремящийся мести.

"Мариуполь. Неутраченная надежда"

Один из первых документальных фильмов, рассказывающий о февральском вторжении России в Украину. А именно о Мариуполе - городе, который один из первых попал под оккупацию врага.

История основывается на свидетельствах обычных людей, которые находились в городе первый месяц войны, а также иллюстрирует записи журналистки Надежды Сухоруковой, которая вела свой дневник в это время.

"Круты 1918"

Историческая лента, показывающая события старой давности, но актуальна и сегодня. Именно во время боя под Крутами украинские курсанты давали отпор красной армии, борясь за независимость нашего государства.

События фильма разворачиваются зимой 1918, когда большевики захватили Харьковскую, Полтавскую и Екатеринославскую (Днепровщина) губернии и пытались захватить столицу. В противоположность им выступили 400 военных курсантов УНР, где они встретились в бою под железнодорожной станцией Круты.

"Домой"

Драма от режиссера Наримана Алиева, получившая многочисленные награды на фестивалях. В частности, среди них главные призы Одесского международного кинофестиваля (OIFF), Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF) и Национальной премии кинокритиков Киноколо.

События фильма происходят в современной Украине. У крымского татарина Мустафы умирает сын. Он приезжает в столицу, чтобы забрать тело Назима и похоронить его в Крыму по мусульманским традициям.

"Покидая Ирпень"

Документальный фильм от польского журналиста Михаила Пшеладского, лауреата журналистской премии Grand Press.

В фильме собраны документальные свидетельства русской оккупации Ирпеня. В частности, как жители города пытались спастись от захватчиков и как украинские военные держали оборону города.

А также мы поделились лучшими фильмами об истории создания и борьбы Украинской повстанческой армии.

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