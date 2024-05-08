7 красивых островов Украины, которые сегодня можно посетить с семьей

Труханов остров в Киеве

Посещение Труханового острова - идеальный вариант для отдыха на природе, фактически находясь в Киеве.

В прошлом году горсовет обустроил маршрут для активного отдыха на острове. Он подходит для бега, скандинавской ходьбы и езды на горном велосипеде. Маршрут проложили через озера, дубовые и сосновые леса, песчаные пляжи. Там создали фотозоны и отвели специальные места для отдыха. На острове установили общественные туалеты и пункты медицинской помощи.

Но стоит учесть, что из-за действия военного положения открытия пляжного сезона в Киеве в 2024 году не будет.

Вход на Труханов остров (фото: the-city.kiev.ua)

Жуков остров в Киеве

Жуков остров расположен в Голосеевском районе столицы, он принадлежит к одноименному ландшафтному заказнику. На его территории растет памятник природы местного значения "Дуб на Синей воде". Это дерево еще называют самым романтичным дубом в Киеве, его возраст более 500 лет, а обхват ствола - более 6 метров.

Это место отличный вариант для тихого отдыха с семьей особенно, если вы любите наблюдать за природой. На этом острове растут четыре вида краснокнижных растений.

Также именно на этом острове расположены остатки недостроенного тоннеля, который должен был идти под Днепром (строительство остановили во время Второй мировой). В народе его еще называют Сталинским метро.

Жуков остров соединен с прилегающей территорией насыпной дамбой (фото: Википедия)

Кемпа или Фестивальный остров в Виннице

Кемпа является одним из самых больших островов на Южном Буге. На нем запрещено капитальное строительство, поскольку он имеет искусственное происхождение. Но несмотря на это, остров остается прекрасным местом для отдыха на природе, хотя сейчас он не имеет сухопутного соединения с берегами.

Эксперты отмечают, что у Кемпы большой рекреационный потенциал. Ранее активисты уже разрабатывали разные проекты, но они так и остались нереализованными.

В частности, там предлагали построить старинную крепость, обустроить взлетно-посадочную полосу для НЛО в окружении макетов кораблей пришельцев и открыть культурно-развлекательный комплекс. Сейчас эта территория остается свободной от людей, поэтому является прекрасным вариантом для тихого отдыха практически посреди Винницы.

Остров Кепма в Виннице (фото: i-vin.info)

Монастырский остров в Днепре

Остров имеет прекрасную природу - на западе расположены гранитные скалы, а на востоке он переходит в песчаную косу. На нем расположены многочисленные аттракционы, есть зоопарк, пляжи, канатная дорога, речной причал, челночные станции и кафе. Так что отдых здесь со семьей будет максимально комфортным. На остров ведет пешеходный мост с правого берега Днепра.

Этот остров также интересен и научным работникам, поскольку на нем археологи находили каменные молотки, кремневые ножи, отбойники, одиночные кости и мамутовые зубы.

Вид на храм Святого Николая и водопад "Порог Ненасытник" (фото: Википедия)

Хортица вблизи Запорожья

Это самый большой остров на Днепре и, пожалуй, самый известный в Украине. Хортица входит в перечень Семи чудес Украины, поэтому хотя бы раз, но ее стоит посетить, особенно если вы интересуетесь историей.

Остров имеет протяженность 12,5 км и шириной 2,5 км. С ним соединяют четыре автомобильных моста, также через него проходит железная дорога.

На острове есть заселенные поселки, также расположены памятники истории и археологии. А еще обустроены санатории, туристические базы и песчаные пляжи. Уникальна и природа Хортицы - здесь еловые и лиственные леса, а еще до сих пор сохранены плавные в южной части острова.

Однозначно крупнейшим туристическим магнитом Хортицы является Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь", где путешественники могут погрузиться в козацкие времена и больше узнать об их быте.

Интересно, что на острове до сих пор проводятся археологические раскопки.

Беседка на Хортице (фото: Википедия)

Панорама из Хортицы (фото: Википедия)

Остров Инь-Янь на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей

Этот остров на Днестре получил название из-за своего визуального сходства с восточным знаком инь-янь. Расположен он на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Ближайший населенный пункт к нему - село Литячев.

Здесь точно понравится любителям дикого отдыха. Удивительными являются панорамы на сам остров. Лучше всего добираться к Инь-Янь своим транспортом.

Остров Инь-Янь (фото: spadok.org.ua)

Большие и Малые Кучугуры вблизи Запорожья

Здесь расположен орнитологический заказник общегосударственного значения в Украине, который входит в состав Национального природного парка "Великий Луг". На островах растут редкие растения и водятся краснокнижные животные.

В природно-заповедной зоне обустроены туристические маршруты и эколого-образовательные тропы, есть места для краткосрочного отдыха. Этот остров точно понравится людям, которые любят тихий отдых подальше от цивилизации.

Большие и Малые Кучугуры (фото: Википедия)