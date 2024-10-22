7 полезных лайфхаков с йодом, которые вас удивят

Очистка воды

Йод можно использовать для дезинфекции воды в полевых условиях. На 5 л воды потребуется всего 1 мл йода. Добавьте в воду, перемешайте и оставьте на 30 минут. После этого воду можно безопасно пить, что является отличным решением в путешествиях или походах.

Проверка сметаны на качество

Часто производители добавляют в сметану крахмал для улучшения консистенции. Чтобы проверить это, добавьте каплю йода в сметану и посмотрите на реакцию. Если смесь изменит цвет на синий, значит, в продукте есть крахмал. Если цвет остался прежним, то сметана натуральная.

Определение качества меда

Мед иногда смешивают с крахмалом или мукой, что снижает его ценность. Чтобы проверить мед, растворите ложку меда в стакане воды и добавьте пару капель йода. Если раствор станет синим, в мед добавляли муку или крахмал. Если цвет не изменился, мед качественный.

Снятие усталости с ног

Если ваши ноги устали, сделайте ванночку с йодом. В теплую воду (3 литра) добавьте ложку соли, соды, мыла и 10 капель йода. Держите ноги в воде 10-15 минут, после чего протрите их досуха. Ощутите лёгкость в ногах, а отеки начнут исчезать после первой процедуры.

Отучить кота ходить мимо лотка

Если ваш кот отказывается ходить в лоток, можно использовать йод. Посыпьте место, где он совершил свои дела, содой, оставьте на 30 минут, а затем промойте йодным раствором. Запах йода отпугивает животное, и оно будет вынуждено вернуться к своему лотку.

Очистка полости рта

Йод отлично подходит для приготовления домашнего ополаскивателя для рта. Смешайте стакан теплой воды с половиной чайной ложки соли, соды и 2-3 капель йода. Такое средство уничтожает микробы, укрепляет десну и предотвращает возникновение стоматита.

Обработка растений в огороде от болезней

Йод в сочетании с сывороткой является отличным средством для защиты растений от болезней. Для приготовления раствора смешайте 7 литров сыворотки, 3 литра воды и 15 капель йода. Обрабатывайте этим раствором огурцы, томаты и другие культуры раз в неделю для профилактики грибковых заболеваний.