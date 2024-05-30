7 полезных фруктов и овощей, которые нужно есть всем этим летом

Какие фрукты и овощи нужно есть этим летом

Помидоры

Этот летний овощ, кажется, может сделать все: снизить риск сердечных заболеваний, помочь иммунной функции и снизить риск диабета 2 типа. Наполненный бета-каротином и ликопином, он может также снизить риск развития определенных типов рака, поскольку считается, что эти пигменты обладают противораковыми свойствами.

Нарежьте томаты на салат или подавайте вместе с моцареллой и базиликом для свежей летней закуски.

Включайте помидоры в свой рацион (фото: freepik.com)

Клубника

Клубника с высоким содержанием клетчатки и воды является идеальным летним фруктом, поскольку она увлажняет и насыщает. И несмотря на то, что она сладкая, в ней меньше сахара, чем во многих других фруктах, а это значит, что ею все еще могут наслаждаться больные диабетом, которым нужно следить за уровнем сахара в крови.

Ярко-красная ягода также содержит много витамина С, марганца, калия и фолиевой кислоты. Витамин С в сочетании с антиоксидантами означает, что клубника может помочь бороться со свободными радикалами.

Черника

Эти маленькие ягоды содержат мощное количество антоциановых пигментов, являющихся водорастворимыми пигментами, ответственными за синий, красный и фиолетовый цвет фруктов и овощей. Эти специальные пигменты обладают антимикробными и антиоксидантными свойствами и могут помочь улучшить неврологическую функцию и защитить от болезней.

С точки зрения здоровья сердца, черника содержит много клетчатки и витамина К. В жаркие летние месяцы многие из нас обращаются к замороженному лакомству, чтобы помочь охладиться. Помните, что фрукты могут быть невероятными для этого. Заморозьте кусочки нарезанных фруктов или смешайте и разлейте в формочки для эскимо, чтобы получить сладкий и насыщенный клетчаткой десерт или закуску.

Персики

Эти фрукты наполнены клетчаткой, витамином С, витамином А и калием. Согласно исследованиям, проведенным на животных, фрукты без косточек также могут помочь снизить уровень холестерина и артериальное давление, что делает их полезными для здоровья сердца. Но на этом преимущества не заканчиваются.

Этот супер-фрукт также содержит бета-каротин, который полезен вашим глазам; плюс полифенолы и пробиотики, которые могут помочь бороться с воспалением и снизить риск хронических заболеваний.

Абрикосы

Замените свой десерт абрикосами с корицей и йогуртом. Замена сладостей фруктами - это положительное изменение образа жизни, улучшающее здоровье сердечно-сосудистой системы.

Абрикосы также содержат много антиоксидантов и калия, как помогают здоровью кишечника, глаз и кожи.

Абрикосы очень полезны (freepik.com)

Арбузы

Несмотря на то что на 92% арбуз состоит из воды, он содержит несколько ключевых питательных веществ и минералов. Во фруктах много калия, ликопина и клетчатки. Это может улучшить артериальное давление и помочь предотвратить определенные заболевания сердца.

Цуккини

Вместе с другими летними кабачками этот овощ имеет высокое содержание калия, что делает его полезным для артериального давления и снижения риска инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению диетологов, этот универсальный овощ также содержит высокое содержание витамина С и клетчатки, что означает, что он может помочь пищеварению и выведению холестерина из крови.