7 комнатных растений, которые красиво цветут круглый год

Хотите наполнить свой дом яркими цветами даже зимой? Существуют комнатные растения, которые могут радовать вас роскошным цветением круглый год.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи замечательных растениях, которые не только украсят интерьер, но и наполнят его цветом и ароматом.
Орхидея - это одно из наиболее популярных комнатных растений, которое радует своим цветением на протяжении всего года. Ее цветы могут быть разных цветов: от нежно-белых до ярко-розовых и фиолетовых оттенков.
Орхидеи очень любят яркий, но рассеянный свет, поэтому их стоит размещать на подоконнике, но не под прямыми солнечными лучами. Они также нуждаются в периодическом поливе, но не терпят чрезмерной влаги. Уход за орхидеями прост, если придерживаться основных правил.
Бегония известна своим длительным и ярким цветением, которое может длиться даже всю зиму. Это растение имеет множество видов с различными окрасками цветов - от красных до белых и желтых оттенков. Бегонии нуждаются в обилии света, но не любят прямое солнце, поэтому идеальным местом для них будет восточное или западное окно.
Они также нуждаются в регулярном поливе, однако важно избегать застоя воды. Их декоративность и простота в уходе делают их идеальным выбором для дома.
Камелии обычно цветут зимой, когда большинство других растений уже в состоянии покоя. Ее роскошные цветы могут быть белыми, красными, розовыми или даже двухцветными, что создает впечатление праздничной атмосферы.
Эти растения любят прохладу, поэтому их лучше всего размещать в местах с умеренной температурой и достаточным освещением. Они не переносят высокие температуры и сухой воздух, поэтому их надо поливать регулярно и обеспечивать высокую влажность. Камелии также нужно подкармливать, чтобы поддерживать их длительное цветение.
Антуриум, также известный как "цветок фламинго", - это растение с чрезвычайно эффектными красными, белыми или розовыми цветами. Цветение антуриума может длиться круглый год, если растение получает достаточно тепла и света.
Ему нужен яркий, но рассеянный свет, а также регулярный полив, но без застоя воды. Антуриум прекрасно чувствует себя при высокой влажности воздуха, поэтому стоит опрыскивать его листья. Кроме того, он является очень устойчивым к вредителям и болезням, что делает его отличным вариантом для домашнего выращивания.
Гузмания - это разновидность бромелиевых растений, которая может цвести круглый год. Ее цветы имеют ярко-красный, розовый или желтый оттенок, и они придают комнате тропический вид.
Гузмании нужно светлое, но не солнечное пространство, и теплое место с температурой не менее 18°C. Они поглощают влагу через листья, поэтому поливать их надо осторожно, не допуская застоя воды. Важно помнить, что гузмании не нужны частые подкормки, но периодическое обновление почвы обязательно.
Гортензия может стать настоящим украшением вашего дома благодаря своим крупным, пышным соцветиям. Она часто цветет на протяжении всех зимних месяцев, но для этого необходимо создать для нее особые условия - прохладное и хорошо освещенное место.
Для цветения гортензия нуждается в периодическом поливе и регулярной подкормке, особенно в период активного роста. Это растение способно адаптироваться к различным условиям, поэтому его можно выращивать как в помещении, так и на открытом воздухе летом. Его крупные цветные цветы станут прекрасным акцентом в любом интерьере.
Цикламен - это еще одно растение, которое поражает своей способностью цвести даже в зимний период. Его цветы могут быть красными, белыми, розовыми или фиолетовыми, а сами растения имеют приятный запах. Цикламен нуждается в прохладном помещении и не любит перегрева, поэтому не следует ставить его на прямое солнце.
Регулярный полив является обязательным, но не стоит позволять воде застаиваться в горшке. Цикламен также нуждается в периодической подкормке, чтобы обеспечить длительное и яркое цветение.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Martha Stewart, Gardener's Path, Old Farmers' Almanac.