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7 захватывающих фильмов, по которым можно изучать историю Украины

Фильмы, основанные на событиях по истории Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

История Украины имеет большой и сложный путь, поэтому режиссерам интересно воспроизводить события, которые пережил наш народ.

РБК-Украина (проект Styler) составило список самых интересных на наш взгляд фильмов, основанных на реальных событиях по истории Украины.

Круты 1918

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о битве под Крутами в 1918 году. Когда в Киев начали подходить войска Красной армии, юные военные и обычные ребята решили защищать украинскую независимость. Кроме исторической линии, сюжет разворачивается вокруг трагической судьбы двух братьев, влюбленных в одну девушку.

 

Клондайк

В сюжете этой ленты изображены события российско-украинской войны на Донбассе и сбивание самолета рейса МНИ7. Местная семья оказывается в эпицентре событий авиакатастрофы - главные герои ждут рождения ребенка, а их деревню захватывают вооруженные группировки.

 

Непокоренный

В сюжете времена второй мировой войны уже подошли к концу, однако Украинская Повстанческая Армия не кажется, ведь ее главный и вечный враг - Советский Союз все еще остается не побежден. Участникам сопротивления под руководством Романа Шухевича приходится уйти в подполье и прятаться в Карпатах, чтобы выжить и побороть врага.

 

Запретный

Украинский писатель Василий Стус на протяжении всей жизни был настоящим борцом за права человека и независимость украинского народа. Кинолента рассказывает о тяжелой судьбе выдающегося шестидесятника и борьбе украинских диссидентов с тотальным режимом в советском союзе.

 

Киборги

Художественный фильм основан на реальных событиях и историях украинских защитников Донецкого аэропорта в 2014 году. Режиссером этого киношедевра является Ахтем Сеитаблаев.

 

Тайный дневник Симона Петлюры

История основана на истории жизни Симона Петлюры, который являлся главным атаманом войск УНР и лидера Директории УНР.

 

Черкассы

История рассказывает о жизни двух юношей, детство которых прошло в украинском селе. Но когда они вырастают, то становятся частью команды на военном корабле "Черкассы". И именно этот корабль в 2014 году оказывается заблокированным в озере Донузлав. По историческим фактам, "Черкассы" был единственным кораблем, который не кажется врагу просто так.

 

 

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