7 фантастических стран за пределами ЕС, куда украинцы могут поехать без виз

Таиланд

Таиланд - это страна ярких традиций, экзотических пейзажей и гастрономических открытий. Туристов поражают белоснежные пляжи островов Пхукет, Краби и Самуи, а также разнообразие морских развлечений. В столице, Бангкоке, стоит посетить Королевский дворец, Храм Изумрудного Будды и многочисленные плавучие рынки.

Любители природы оценят национальные парки, такие как Эраван, с водопадами и пещерами. В стране можно находиться без визы до 30 дней, что делает ее доступной для спонтанных путешествий. Таиланд также известен своим гостеприимством, благодаря чему он стал любимым направлением для отдыха миллионов путешественников.

Израиль

Израиль - это место, где древняя история переплетается с современностью. Иерусалим, священный город для трех религий, предлагает посетить такие достопримечательности, как Стена Плача, Храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса. В Тель-Авиве туристов привлекают пляжи Средиземного моря, яркая ночная жизнь и архитектура в стиле Баухаус.

Уникальным является опыт купания в Мертвом море, где вода настолько соленая, что вы буквально плаваете на ее поверхности. Украинцы могут находиться в стране без визы до 90 дней, что позволяет с легкостью планировать долгое путешествие. Израиль также известен своей кухней - обязательно попробуйте хумус, фалафель и шакшуку.

Храм Гроба Господня (фото: Википедия)

Чили

Чили завораживает своим разнообразием ландшафтов и уникальной природой. На севере страны расположена пустыня Атакама, самая сухая в мире, со своими марсианскими пейзажами. В центре находится столица Сантьяго - город с сочетанием колониальной архитектуры и современных небоскребов.

Южная часть страны поражает ледниками Патагонии, озерами и величественными горами Анд. Туристам также стоит посетить загадочный остров Пасхи с его статуями моаи, которые стали символом страны. Украинские путешественники могут оставаться в Чили без визы до 90 дней, что открывает возможности для исследования этого далекого уголка мира.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ известны роскошью, современными технологиями и уникальными пустынными пейзажами. Дубай привлекает туристов величественными небоскребами, искусственными островами и крупнейшим торговым центром в мире. В Абу-Даби можно посетить культовую мечеть шейха Заида, которая поражает своей архитектурой, и музей Лувр.

Любители активного отдыха могут испытать сафари на джипах в пустыне или покататься на верблюдах. Украинцы имеют возможность находиться в ОАЭ без визы до 30 дней, что делает страну привлекательной для коротких отпусков. Особенно стоит попробовать местную кухню, в частности блюда с финиками, кебабы и арабские сладости.

Панорама Дубаи (фото: Википедия)

Малайзия

Малайзия - это страна контрастов, где мегаполисы соседствуют с нетронутыми джунглями. Столица Куала-Лумпур славится башнями Петронас и яркими рынками, которые работают до поздней ночи. Любители природы оценят национальные парки, такие как Борнео, где можно увидеть редких орангутанов.

Пляжи островов Лангкави и Пенанг идеально подходят для спокойного отдыха и снорклинга. Украинцы могут путешествовать в Малайзию без визы до 30 дней, что позволяет свободно исследовать ее красоты. Важно также попробовать местные блюда, например, наси-лемак и сатай, которые являются визитной карточкой страны.

Сейшельские Острова

Сейшельские острова - это настоящий рай на земле для любителей пляжного отдыха. Белоснежные пески, бирюзовая вода и живописные скалы привлекают туристов со всего мира. На острове Маэ расположена столица Виктория, которая славится уютными рынками и ботаническим садом.

Праслин и Ла-Диг предлагают спокойный отдых и возможность окунуться в мир дайвинга и снорклинга. Украинцы могут находиться на Сейшелах без визы до 90 дней, что делает это направление доступным для длительного отдыха. Это идеальное место для тех, кто ищет гармонии с природой и абсолютного релакса.

Пляжи на Сейшелах (фото: Википедия)

Аргентина

Аргентина - это страна страстей, музыки танго и вкусной говядины. Столица Буэнос-Айрес известна своими театрами, уличными танцевальными шоу и архитектурой в европейском стиле. Обязательно посетите водопады Игуасу, которые считаются одними из самых красивых в мире.

Для поклонников природы идеальным направлением станет Патагония с ее величественными ледниками и горными хребтами. Украинцы могут находиться в Аргентине без визы до 90 дней, что позволяет насладиться культурными и природными богатствами страны. Не забудьте попробовать асадо - традиционное аргентинское барбекю.