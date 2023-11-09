7 доступных продуктов, которые лучше всего обогащают организм витамином D

Консервированные сардины

Содержание витамина D в одной банке равно 48% дневной нормы.

Отметим, что для взрослого человека в возрасте от 19 до 70 лет суточная норма витамина D составляет 600 МЕ, а людям за 70 лет - 800 МЕ в день.

Консервированные сардины - это простой и доступный способ получить дополнительное количество витамина D, который необходим для костей и мозга. Сардины можно есть как отдельно, так и в виде бутербродов из крекеров. Или можно сделать салат, добавив к рыбе лук, майонез и любимые специи.

Молоко

Содержание витамина D в одной чашке равно 20% дневной нормы.

Обычное коровье молоко содержит небольшое количество витамина D, но есть бренды, которые обогащают молоко добавлением различных витаминов и минералов. Поэтому следует внимательно читать упаковку продукта. Всего одна чашка такого молока покроет пятую часть дневной потребности в витамине D.

Рыбий жир

Содержание витамина D на 1 чайную ложку равно 75% дневной нормы.

По данным клиники Майо, ученые обнаружили, что рыбий жир помогает снизить боль у пациентов с артритом, контролировать артериальное давление и холестерин, а также снижает риск сердечных заболеваний. Вместе с этими преимуществами вы получаете около трех четвертей суточной нормы витамина D только с одной чайной ложкой рыбьего жира.

Греческий йогурт

Содержание витамина D в 150 мг равно 9% дневной нормы.

Хотя по сравнению с предыдущими продуктами греческий йогурт содержит не слишком много витамина D, однако этот уровень можно легко повысить, добавив немного обогащенных хлопьев для завтрака.

Яйца

Содержание витамина D в 1 большом яйце равно 8% дневной нормы.

Яйца наиболее известны тем, что содержат белок и холин - питательное вещество, необходимое для метаболизма, когнитивных функций и здоровой мышечной ткани, но в яйцах также есть витамин D. Съев два яйца на завтрак вы уже получите 16% от необходимой дозы.

Атлантический лосось

Содержание витамина D в 90 г филе равно 75% дневной нормы.

Выращенный на фермах лосось часто содержит меньше витамина D, чем дикий, но даже из промысловой рыбы вы покроете три четверти дневных потребностей. Лосося лучше всего запекать и совмещать с салатом или овощами.

Сыр Чедер

Содержание витамина D в одном стакане равно 5% дневной нормы.

Кроме того, что этот сыр содержит витамин D, вы из него получите еще и большую дозу белка и кальция, которые также необходимы для здоровья костей.