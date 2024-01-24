7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спасся

Что известно о раненом герое

"Это наш супер Вячеслав Левицкий из Подольска Одесской области. В гражданской жизни был водителем-экспедитором. Воевал на Херсонском направлении. Тяжелую травму получил в Донецкой области под Авдеевкой: простреленные ноги, туловище, отмороженные руки", - рассказывают в центре.

Вячеслав 7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Затем враги его взяли в плен к так называемой ДНР, где пробыл три дня без медицинской помощи. Оттуда его выкупили чеченцы в обмен. Они же ампутировали ему все четыре конечности.

Вячеслава ждет длительная реабилитация (фото: GettyImages)

"Сейчас Вячеслав проходит реабилитацию, привыкает и учится обслуживать протезы ног, а также готовится к протезированию рук. Но уже сейчас, без протезов верхних конечностей, самой культей может самостоятельно снимать и одевать протезы ног практически без посторонней помощи", - добавляют медики.

На Вячеславе ждет длительная реабилитация.

"С таким рвением и жаждой все обязательно получится. Команда Superhumans сделает для этого все возможное и даже больше, постоянно вдохновляясь настроением супера", - говорят в центре.

Вячеславу помогает его мама Татьяна (фото: GettyImages)