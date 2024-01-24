RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Врачи растрогали историей воина, который чудом спасся

Вячеслав Левицкий (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Медики поделились историей воина, который прошел плен, потерял все конечности на фронте, а сейчас учится жить с протезами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Superhumans Center в Facebook.

Что известно о раненом герое

"Это наш супер Вячеслав Левицкий из Подольска Одесской области. В гражданской жизни был водителем-экспедитором. Воевал на Херсонском направлении. Тяжелую травму получил в Донецкой области под Авдеевкой: простреленные ноги, туловище, отмороженные руки", - рассказывают в центре.

Вячеслав 7 дней с ранением передвигался в серой зоне. Затем враги его взяли в плен к так называемой ДНР, где пробыл три дня без медицинской помощи. Оттуда его выкупили чеченцы в обмен. Они же ампутировали ему все четыре конечности.

Вячеслава ждет длительная реабилитация (фото: GettyImages)

"Сейчас Вячеслав проходит реабилитацию, привыкает и учится обслуживать протезы ног, а также готовится к протезированию рук. Но уже сейчас, без протезов верхних конечностей, самой культей может самостоятельно снимать и одевать протезы ног практически без посторонней помощи", - добавляют медики.

На Вячеславе ждет длительная реабилитация.

"С таким рвением и жаждой все обязательно получится. Команда Superhumans сделает для этого все возможное и даже больше, постоянно вдохновляясь настроением супера", - говорят в центре.

Вячеславу помогает его мама Татьяна (фото: GettyImages)

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріісторія з життяВооруженные силы Украины