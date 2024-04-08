7 четких признаков, что с вашим питанием что-то не так

Необъяснимая усталость

Усталость является распространенным побочным эффектом дефицита железа, который может привести к анемии, о чем свидетельствует низкий уровень эритроцитов.

Анемия также может проявляться в виде аномальной бледности. Но помните: чрезмерную усталость могут вызвать и другие состояния, в том числе болезни сердца, депрессия или заболевания щитовидной железы.

Целесообразно предупредить своего врача, если вы чувствуете необычную слабость или усталость. Ваш врач может назначить добавки, если у вас анемия.

Ломкие и сухие волосы

Волосы, состоящие в основном из белка, служат полезным диагностическим маркером дефицита питательных веществ.

"Когда волосы пожилого человека выглядят ломкими, сухими и редкими, это часто является признаком того, что его диета неадекватна", - говорит Кэтлин Нидерт, доктор медицинских наук, директор службы клинического питания и столовой для западных домашних сообществ в Айове.

Ломкие волосы могут сигнализировать о дефиците незаменимых жирных кислот, белка, железа и других питательных веществ. Некоторое выпадение волос является обычным явлением с возрастом.

Но если волосы начинают выпадать с необычной скоростью, причиной может быть недостаток питательных веществ. Как только ваш врач определит недостатки, вы сможете лечить их с помощью продуктов и добавок, богатых питательными веществами.

Ребристые и ложкообразные ногти

Как и волосы, ногти служат ранним признаком неправильного питания. Ногти в форме ложки, при которых ноготь загибается вверх от ногтевого ложа, как ложка (состояние, называемое койлонихия), может быть индикатором железодефицитной анемии.

Если у вас железодефицитная анемия, ваш врач может порекомендовать вам таблетки железа и продукты, богатые железом, такие как печень и моллюски, такие как моллюски, устрицы и мидии.

Проблемы со ртом

Трещина или воспаление в углах рта (состояние, называемое угловым хейлитом) может быть предупредительным признаком дефицита рибофлавина (В2) или дефицита железа.

Необычно бледный или опухший язык является предупреждающим признаком дефицита железа или витамина B. Состояние, называемое синдромом жжения во рту, которое продолжает озадачивать исследователей, может возникнуть, когда уровень железа, цинка или витамина B падает ниже необходимого уровня.

Диарея

Хроническая диарея может быть признаком нарушения всасывания, что означает, что питательные вещества не полностью усваиваются организмом.

Мальабсорбция может быть вызвана инфекцией, хирургическим вмешательством, употреблением некоторых лекарств, злоупотреблением алкоголем и расстройствами пищеварения, такими как целиакия и болезнь Крона.

Важно проконсультироваться с врачом, если у вас постоянная диарея.

Апатия или раздражительность

Необъяснимые изменения настроения, особенно чувство апатии или раздражительности, могут быть симптомами серьезного заболевания, такого как депрессия. Но они также могут быть симптомами того, что ваше тело не получает необходимой ему энергии.

Если у вас постоянное плохое настроение или забывчивость, важно пройти осмотр у врача.

Отсутствие аппетита

С возрастом аппетит часто снижается. Вкусовые рецепторы теряют чувствительность. Если вы также станете менее активными, вам может потребоваться меньше калорий. Некоторые лекарства также могут снизить аппетит.

"Хроническое отсутствие аппетита - серьезный предупреждающий знак того, что вы можете подвергнуться риску дефицита питательных веществ", - говорит Нэнси Веллман, доктор медицинских наук, бывший президент Академии питания и диетологии.

Существует множество причин отсутствия аппетита с возрастом, включая серьезные заболевания, депрессию, прием некоторых лекарств и деменцию. Если вы пропускаете прием пищи, потому что не голодны, поговорите со своим врачом.

Анализы крови могут указать, есть ли у вас дефицит ряда ключевых питательных веществ. Оценивая ваше потребление пищи, дипломированный диетолог также может выявить дефицит питательных веществ.

"Важно быстро предупредить своего врача, если у вас изменится аппетит или вы начнете пропускать приемы пищи", - говорит Веллман.

Таким образом, вы сможете предотвратить проблемы с питанием до того, как они вызовут серьезные проблемы.