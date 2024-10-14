6 важных настроек, которые нужно сделать после покупки нового смартфона Samsung

Переназначьте боковую кнопку

Боковая кнопка на телефонах Galaxy поддерживает два действия: двойное и длительное нажатие. По умолчанию первое используется для открытия приложения камеры, а второе - для пробуждения Bixby.

Хотя действие камеры довольно полезно, то же самое не относится к Bixby, поскольку ему не хватает многих функций, которые вы получаете с его конкурентом, Google Assistant.

К счастью, оба поведения боковой кнопки настраиваются, поэтому вы можете изменить их по своему предпочтению.

Как это сделать:

Откройте Настройки

Перейдите в “Дополнительные функции” и “Боковая кнопка"

Затем выберите переключатель рядом с действием, которое вы хотите назначить для каждого действия

Если вам нужна большая гибкость для действия нажатия и удержания, вы можете использовать модуль RegiStar Good Lock. Сначала установите приложение Good Lock из Galaxy Store, затем найдите и установите модуль RegiStar.

После этого откройте модуль в приложении Good Lock. Выберите действие нажатия и удержания боковой клавиши в расширении настроек, и теперь вы увидите ряд действий, которые в противном случае недоступны для действия нажатия и удержания в настройках. Выберите переключатель рядом с вашим предпочтительным действием.

Обратите внимание, что настройка действия здесь переопределит настройки "Нажатие и удерживание".

Переназначение боковой кнопки (фото: Technology Personalized)

Превратите заднюю панель в кнопку

Это одна из функций, которая также использует действие Back-Tap модуля RegiStar Good Lock. Проще говоря, эта опция превращает заднюю часть вашего смартфона Galaxy в кнопку, которую вы можете нажать дважды или трижды, чтобы выполнить различные действия. В некотором смысле, это похоже на функцию Back Tap от Apple на iPhone.

Настройка действия Back-Tap на вашем устройстве Galaxy проста. Установите модуль RegiStart внутри приложения Good Lock, если вы еще этого не сделали, и выполните следующие действия:

Откройте RegiStar

Нажмите на действие Back-Tap в разделе "Настройки" расширений

Включите переключатель функции Back Tap, чтобы включить ее

Теперь перейдите к функции "Двойное нажатие" и выберите действие, которое вы хотите ей назначить

Аналогично сделайте то же самое для Triple Tap

Пока вы находитесь на этой странице, вы можете настроить чувствительность нажатия. Вы также можете настроить условия, когда вы хотите приостановить действие Back-Tap, чтобы оно не запускало назначенные действия при нажатии.

Превратите заднюю панель в кнопку (фото: Technology Personalized)

Отключите жест быстрого доступа Samsung Wallet

Это простой жест смахивания вверх, который вы можете выполнить на главном экране телефона и экране блокировки (даже при выключенном экране), чтобы получить доступ к приложению Wallet.

Шаги, которые вам необходимо выполнить:

Откройте приложение Samsung Wallet

Перейдите на вкладку “Все”, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите “Настройки”. Затем выберите “Быстрый доступ"

Выберите жест "Провести пальцем вверх" на следующем экране

Наконец, выключите переключатели рядом с пунктами "Экран блокировки", "Главный экран" и "Отключить экран"

С отключенным жестом вам теперь придется открывать Samsung Wallet, используя его приложение. В качестве альтернативы вы можете переназначить одно из действий боковой кнопки, чтобы открыть это приложение.

Отключите жест быстрого доступа Samsung Wallet (фото: Technology Personalized)

Включите защиту батареи

Поддержание батареи телефона на уровне 100 процентов все время, скорее всего, сократит срок ее службы. К счастью, многие производители смартфонов предлагают возможность ограничить зарядку сверх определенного уровня заряда, чтобы предотвратить перезарядку и максимально продлить срок службы батареи.

Samsung тоже так делает. Однако эта функция не включена по умолчанию, поэтому ее нужно включить вручную. Вот как это сделать:

Откройте Настройки

Перейдите в раздел "Аккумулятор"

Нажмите"Защита аккумулятора"

На следующей странице включите переключатель, чтобы включить функцию, и выберите нужный вариант

Рекомендуется использовать Adaptive. При выборе этого варианта зарядка аккумулятора прекращается, как только он достигает 80 процентов. Затем, в зависимости от вашего графика сна, он возобновляет зарядку и переключается на Basic до того, как вы проснетесь.

Так что вы все равно можете получить полностью заряженный аккумулятор утром, не снижая срок его службы.

Включите защиту батареи (фото: Technology Personalized)

Настройте защищенную папку

Secure Folder - это удобная функция на телефонах Samsung, которая предоставляет вам приватное и зашифрованное место для хранения всей вашей конфиденциальной информации, от фотографий и видео до документов и приложений. Samsung использует свою платформу безопасности Knox для шифрования всех данных, хранящихся в Secure Folder.

Если вам необходимо защитить документы или приложения на вашем телефоне Samsung, вы можете настроить защищенную папку следующим образом:

Откройте Настройки

Прокрутите вниз и выберите “Безопасность и конфиденциальность"

Выберите “Дополнительные параметры безопасности”

Нажмите "Защищенная папка"

Нажмите “Продолжить” и нажмите ще раз, чтобы предоставить все разрешения. Вас могут попросить войти в систему с помощью учетной записи Samsung, если вы еще этого не сделали

Подождите, пока устройство создаст защищенную папку. Нажмите "Готово"

Затем выберите метод защиты защищенной папки и настройте его

Убедитесь, что опция “Разрешить сброс блокировки” с помощью учетной записи Samsung включена. Это позволит вам сбросить блокировку через учетную запись Samsung, если вы ее забудете.

Наконец, добавьте приложения, документы, фотографии или видео, которые вы хотите добавить в защищенную папку.

После настройки вы увидите защищенную папку - как приложение - в панели приложений. Нажмите на нее, чтобы получить к ней доступ. Оказавшись внутри, вы можете добавлять или удалять элементы в папке, настраивать ее и изменять другие ее параметры.

Настройте защищенную папку (фото: Technology Personalized)

Сделайте панель уведомлений легкодоступной на главном экране

Чтобы получить доступ к панели уведомлений с главного экрана на телефонах Galaxy, нужно провести пальцем вниз от верхней части дисплея.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки, затем “Главный экран”. Прокрутите вниз и включите опцию “Провести пальцем вниз для панели уведомлений”.

После этого вы сможете провести пальцем вниз из любой точки главного экрана, чтобы открыть панель уведомлений.

Сделайте панель уведомлений легкодоступной на главном экране (фото: Technology Personalized)