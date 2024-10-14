6 важных настроек, которые нужно сделать после покупки нового смартфона Samsung

Купили новый смартфон Samsung и хотите получить от него максимум? Перед тем как начать пользоваться устройством, стоит обратить внимание на несколько ключевых настроек. Они помогут вам не только повысить производительность, но и обеспечить безопасность и удобство использования.
Про 6 важных шагах, которые стоит сделать сразу после покупки, чтобы настроить ваш смартфон наилучшим образом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Боковая кнопка на телефонах Galaxy поддерживает два действия: двойное и длительное нажатие. По умолчанию первое используется для открытия приложения камеры, а второе - для пробуждения Bixby.
Хотя действие камеры довольно полезно, то же самое не относится к Bixby, поскольку ему не хватает многих функций, которые вы получаете с его конкурентом, Google Assistant.
К счастью, оба поведения боковой кнопки настраиваются, поэтому вы можете изменить их по своему предпочтению.
Как это сделать:
Если вам нужна большая гибкость для действия нажатия и удержания, вы можете использовать модуль RegiStar Good Lock. Сначала установите приложение Good Lock из Galaxy Store, затем найдите и установите модуль RegiStar.
После этого откройте модуль в приложении Good Lock. Выберите действие нажатия и удержания боковой клавиши в расширении настроек, и теперь вы увидите ряд действий, которые в противном случае недоступны для действия нажатия и удержания в настройках. Выберите переключатель рядом с вашим предпочтительным действием.
Обратите внимание, что настройка действия здесь переопределит настройки "Нажатие и удерживание".
Переназначение боковой кнопки (фото: Technology Personalized)
Это одна из функций, которая также использует действие Back-Tap модуля RegiStar Good Lock. Проще говоря, эта опция превращает заднюю часть вашего смартфона Galaxy в кнопку, которую вы можете нажать дважды или трижды, чтобы выполнить различные действия. В некотором смысле, это похоже на функцию Back Tap от Apple на iPhone.
Настройка действия Back-Tap на вашем устройстве Galaxy проста. Установите модуль RegiStart внутри приложения Good Lock, если вы еще этого не сделали, и выполните следующие действия:
Пока вы находитесь на этой странице, вы можете настроить чувствительность нажатия. Вы также можете настроить условия, когда вы хотите приостановить действие Back-Tap, чтобы оно не запускало назначенные действия при нажатии.
Превратите заднюю панель в кнопку (фото: Technology Personalized)
Это простой жест смахивания вверх, который вы можете выполнить на главном экране телефона и экране блокировки (даже при выключенном экране), чтобы получить доступ к приложению Wallet.
Шаги, которые вам необходимо выполнить:
С отключенным жестом вам теперь придется открывать Samsung Wallet, используя его приложение. В качестве альтернативы вы можете переназначить одно из действий боковой кнопки, чтобы открыть это приложение.
Отключите жест быстрого доступа Samsung Wallet (фото: Technology Personalized)
Поддержание батареи телефона на уровне 100 процентов все время, скорее всего, сократит срок ее службы. К счастью, многие производители смартфонов предлагают возможность ограничить зарядку сверх определенного уровня заряда, чтобы предотвратить перезарядку и максимально продлить срок службы батареи.
Samsung тоже так делает. Однако эта функция не включена по умолчанию, поэтому ее нужно включить вручную. Вот как это сделать:
Рекомендуется использовать Adaptive. При выборе этого варианта зарядка аккумулятора прекращается, как только он достигает 80 процентов. Затем, в зависимости от вашего графика сна, он возобновляет зарядку и переключается на Basic до того, как вы проснетесь.
Так что вы все равно можете получить полностью заряженный аккумулятор утром, не снижая срок его службы.
Включите защиту батареи (фото: Technology Personalized)
Secure Folder - это удобная функция на телефонах Samsung, которая предоставляет вам приватное и зашифрованное место для хранения всей вашей конфиденциальной информации, от фотографий и видео до документов и приложений. Samsung использует свою платформу безопасности Knox для шифрования всех данных, хранящихся в Secure Folder.
Если вам необходимо защитить документы или приложения на вашем телефоне Samsung, вы можете настроить защищенную папку следующим образом:
Убедитесь, что опция “Разрешить сброс блокировки” с помощью учетной записи Samsung включена. Это позволит вам сбросить блокировку через учетную запись Samsung, если вы ее забудете.
Наконец, добавьте приложения, документы, фотографии или видео, которые вы хотите добавить в защищенную папку.
После настройки вы увидите защищенную папку - как приложение - в панели приложений. Нажмите на нее, чтобы получить к ней доступ. Оказавшись внутри, вы можете добавлять или удалять элементы в папке, настраивать ее и изменять другие ее параметры.
Настройте защищенную папку (фото: Technology Personalized)
Чтобы получить доступ к панели уведомлений с главного экрана на телефонах Galaxy, нужно провести пальцем вниз от верхней части дисплея.
Чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки, затем “Главный экран”. Прокрутите вниз и включите опцию “Провести пальцем вниз для панели уведомлений”.
После этого вы сможете провести пальцем вниз из любой точки главного экрана, чтобы открыть панель уведомлений.
Сделайте панель уведомлений легкодоступной на главном экране (фото: Technology Personalized)
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Также напомним, что Samsung вводит строгие правила для сторонних приложений.