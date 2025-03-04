6 секретов от риелторов, как быстро продать квартиру за максимальную цену

Продажа недвижимости - это процесс, который требует времени и внимания к деталям. Помните об этих секретах, чтобы получить максимальный результат и продать свою квартиру быстро и выгодно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как надо правильно продавать квартиру, чтобы процесс не занял долгие месяцы или годы.
Если выбирать конфету, первое, на что мы обращаем внимание, - это ее упаковка. Так и с недвижимостью: потенциальные покупатели могут заинтересоваться вашим объявлением на основе первого впечатления от квартиры.
Поэтому стоит обратить внимание на мелочи: сделайте косметический ремонт, устраните поломки, отремонтируйте дверные ручки, подклейте оторванные обои или перекрасьте стены. Уберите старую мебель и поломанную люстру.
Чистота и опрятность создадут впечатление ухоженного жилья, которое хочется купить.
Трудно представить, насколько важно, чтобы квартира была чистой во время просмотра. Продать недвижимость, в которой есть пыль, мусор и захламленные комнаты, очень сложно. В идеале стоит обратиться в клининговую компанию, которая быстро наведёт порядок.
Если этого сделать невозможно, проведите влажную уборку, уберите лишние предметы и вещи, почистите мебель от пятен, уберите шторы и ковры. Квартира должна выглядеть опрятно, свежо и иметь приятный запах, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта.
Сегодня существует множество сайтов для размещения объявлений о продаже квартир. Используя онлайн-ресурсы, можно быстро найти покупателей.
Самое важное - это качественные фотографии вашей квартиры с разных ракурсов, чтобы потенциальные покупатели смогли увидеть детали. В описании стоит акцентировать внимание на преимуществах, удобной инфраструктуре и добавить информацию, которая создает ощущение комфорта.
Не экономьте на профессиональном фотографе, ведь хороший снимок может сделать квартиру настоящей "конфеткой" на рынке недвижимости.
Продажу квартиры можно осуществить самостоятельно или с помощью риелтор. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Риелтор может помочь быстрее и на более выгодных условиях продать недвижимость, однако он возьмет комиссию.
Если вы решите продавать квартиру без посредников, подайте объявление на популярных платформах. Выбор зависит от ваших предпочтений и желания экономить на услугах профессионала.
Перед продажей необходимо подготовить все необходимые документы. Это может быть свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи или дарения, а также технический паспорт.
Для новостроек также нужно получить документы от застройщика, подтверждающие ввод в эксплуатацию и расчет за квартиру. Важно подготовить все документы заранее, ведь покупатели часто хотят завершить сделку как можно быстрее и не будут ждать, пока вы соберете бумаги.
Показ квартиры - это важный этап в процессе продажи. Ваша задача - создать положительное впечатление о себе и о квартире. Будьте приветливы, пунктуальны и готовы ответить на вопросы покупателей.
Не переносите просмотр и не будьте чрезмерно навязчивыми. Во время показа старайтесь настроить покупателя на позитив, покажите, как в этой квартире можно комфортно жить. Успешный показ поможет вам продать квартиру за хорошую цену.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: сайты Dozvil.ua и Riel.ua.