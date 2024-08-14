6 вкусных овощей, которые можно посадить в конце лета и есть уже осенью

Это стереотип, что овощи нужно сажать только весной. Осенью также можно собрать отличный урожай овощей, которые были посажены в конце лета - даже в августе. Какие вкусные и полезные огородные растения, которые можно посадить сейчас и собрать через 1-2 месяца?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку овощей, которые быстро вырастут к зиме и успеют вас порадовать своим вкусом.

Брокколи

Садоводы любят сажать брокколи в августе, поскольку она продолжает расти даже после нескольких легких заморозков. Семена прорастают через примерно две недели.

Обеспечьте постоянный полив, иначе головки брокколи могут иметь горький вкус из-за нехватки воды. По мере созревания срезайте головки, и с боковых побегов могут вырасти дополнительные, которые можно будет собрать позже.

Кудрявая капуста Кейл

Капуста Кейл славится своей выносливостью и хорошо растет даже зимой. В августе можно прямо высевать семена в грунт, что устраняет необходимость в пересадке.

Это растение легко выращивается; наибольшая сложность - поддерживать влажность почвы в жарких условиях. После укоренения растений добавьте азотные удобрения. Первые заморозки даже улучшают вкус капусты.

Эта капуста древнее обычной, белокочанной (фото: Википедия)

Огурцы

Садоводы получают удовольствие от выращивания огурцов, поскольку они нуждаются в минимальном уходе и могут расти в грядках, контейнерах или на сетке. Некоторые сорта готовы к уборке урожая через 50 дней после посадки, что делает их идеальными для августовского сада.

Шпинат

Хотя август считается концом садового сезона, у вас остается достаточно времени для выращивания шпината. Посейте семена примерно за 6-8 недель до предполагаемой даты первых заморозков в вашем районе.

Используйте затенительную ткань, чтобы поддерживать прохладу растений в конце лета. Для продолжения вегетационного периода накройте полиэтиленовый шпинат, чтобы поддерживать тепло и обеспечить урожай осенью.

Редис

Продолжайте наслаждаться урожаем, высаживая редис в августе. Посадка к концу лета обеспечивает поздний осенний урожай. Эти корнеплоды хорошо растут в прохладных условиях и нуждаются в регулярном поливе для создания сочных плодов.

Урожай можно собирать уже через три недели после августовской посадки, когда плоды достигнут пригодного для употребления размера.

Сорта осеннего редиса имеют преимущественно белый цвет (pxhere.com).

Горох

Ищете семена для посадки в августе? Горох - это одно из полезных растений, которые можно успешно выращивать и собирать поздно в сезоне. Поскольку сорта гороха созревают за 70-90 дней до первых сильных заморозков, добавление гороха на грядки обеспечит вкусный и хрустящий урожай.

Добавьте немного компоста в почву и посейте семена прямо на огороде желательно в пасмурный день или когда дождь прогнозируется, чтобы ускорить прорастание. Поддерживайте влажность почвы и сажайте семена в тени других растений, чтобы защитить их от последней волны жары.