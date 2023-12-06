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6-летний Мирослав из Сумской области получил современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова

Среда 06 декабря 2023 19:02
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6-летний Мирослав из Сумской области получил современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова 6-летний Мирослав из Сумской области получил современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В начале полномасштабной войны Мирослав и его семья месяц провели в оккупации в Тростянце. Из-за стресса мальчик стал плохо слышать: переспрашивал, слушал телевизор на максимальной громкости, плохо произносил некоторые буквы.

Недавно 6-летний Мирослав получил суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под нужды ребенка.

"Знаете, не хочется в такое сразу верить. Была надежда на ошибку, но и в Сумах, и в Киеве врачи сказали, что ребенок не слышит и нуждается в слухопротезировании. В Сумах мне говорили, что он и так сможет жить... Но ведь Вы видели сегодня? Когда ему поставили наушник, у него реально засветились глаза", - делится мама Екатерина.

Разрешить дорогостоящие слуховые аппараты для сына у родителей не было возможности. Помог фонд - и теперь Мирослав может не только полноценно слышать мир, но и развиваться и учиться наравне со сверстниками.

"Мы подобрали современные гаджеты, которые помогут ребенку развиваться, правильно разговаривать и хорошо учиться в школе. Эти аппараты детям очень подходят, потому что там широкая гамма частот, которые они должны слышать. В этом возрасте, 6 лет, он должен идти в школу. Ребенок должен быть подготовлен и хорошо разговаривать - поэтому очень важно именно сейчас сделать это слухопротезирование", - объясняет Галина Иващенко, врач-аутометрист Центра слуха в Киеве.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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