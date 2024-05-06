6 вещей днем, которые могут привести к длительной бессоннице

Длительный сон днем

Многие любят днем вздремнуть и таким образом наверстать утраченный сон. Однако на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы.

Специалист по здоровью сна Виктория Уайлд рассказала, что сон днем должен быть коротким. Если он будет достаточно длинный, то вам будет труднее проснутся и уснуть ночью.

Ограниченный сон от 15 до 20 минут может освежать и повысить продуктивность днем.

Перекусы перед сном

Некоторые продукты могут повлиять на ваш сон, особенно вечером. К ним относятся:

шоколад

сахар

насыщенные жиры

кофеин

К тому же следует избегать употребления большого количества пищи с высоким содержанием сахара или насыщенного жира перед сном.

Кроме того, продукты с высоким содержанием полезных жиров могут помочь вам уснуть:

грецкие орехи

авокадо

молоко

сыр

йогурт

семена чиа

рыба

График поездок или работы

Суточные ритмы человека действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела.

Нарушение суточных ритмов организма может привести к бессоннице.

Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы, частые смены графика.

Курение

Некоторые люди курят, что би расслабиться, но это может быть не лучшим вариантом перед сном.

Никотин в табачных изделиях - еще один стимулятор, который может мешать сну.

Слишком сытный ужин

Легко перекусить перед сном - это нормально, но слишком много пищи может вызвать физический дискомфорт в положении лежа.

Многие люди также испытывают изжогу, обратный поток кислоты и пищи из желудка в пищевод, что может не давать уснуть.

Лекарства

Многие лекарства могут нарушать сон, например некоторые антидепрессанты и лекарства от астмы или артериального давления.

Кроме того, некоторые обезболивающие лекарства против аллергии и простуды, а также препараты для похудения содержат кофеин и другие стимуляторы, которые могут нарушить сон.