6 вещей в кошельке, блокирующих денежную энергетику

Смятые деньги

Мятые бумажные деньги могут влиять на ваш финансовый успех. Считается, что новые и ухоженные купюры, в частности, большие номиналы, притягивают к кошельку положительную энергию и помогают привлечь больше денег.

Рекомендуется держать бумажные деньги отдельно от других вещей в хорошем состоянии, поскольку именно новые и чистые купюры способствуют финансовому процветанию.

Храните только необходимое

Важно оставлять в кошельке только самое существенное и избавляться от всего лишнего. Выбросьте чеки, которые больше не нужны, такие как старые счета по кредитным картам или любые долговые обязательства. Если вам нужно сохранить определенные документы, лучше держите их в отдельном месте, а не в кошельке.

Кроме того, важно, чтобы ваш кошелек всегда был наполнен деньгами, ведь это символизирует изобилие. Не держите кошелек пустым и избавляйтесь от ненужных вещей, таких как фантики от конфет, старые визитки или просроченные членские карточки.

Небрежное отношение

Небрежное отношение к кошельку может привести к финансовым трудностям. Важно выделить специальное место дома, где вы будете хранить кошелек, например полку или ящик. Каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, кладите его туда.

Не оставляйте кошелек на обеденном столе или полу, даже если это удобно. Такие действия могут повлиять на энергию, сопровождающую ваши финансы. Когда вы заботитесь о своем кошелек, он начнет привлекать больше денег в вашу жизнь.

Кошелек другого человека

Использовать кошелек, ранее принадлежавший другому человеку, не рекомендуется. Считается, что принадлежащие другим вещи, включая кошельки, сохраняют энергию своих предыдущих владельцев. Эта энергия может повлиять на вас, если вы пользуетесь таким кошельком.

Поскольку вы не знаете, будет ли эта энергия положительной или отрицательной для вас, лучше отдавать предпочтение новым кошелькам. Это обеспечит вам чистый старт и положительное финансовое настроение.

Содержимое вашего кошелька

Если вы внимательно относитесь к своим деньгам и заботитесь о бумажнике, скорее всего, ваши финансы в порядке. Организованные и аккуратно составленные купюры указывают на ответственность и стремление к финансовому благосостоянию.

В противоположность этому, если ваш кошелек переполнен хаосом и ненужными вещами, это может быть признаком нехватки денег или финансовых затруднений. Необходимо поддерживать порядок в кошельке, ведь это не только удобно, но и символизирует ваше отношение к финансам.

Форма кошелька

Если это возможно, старайтесь приобрести длинный прямой кошелек, который не нужно складывать, когда вы кладете туда деньги. Это особенно касается женских кошельков, ведь они часто более компактны, и постоянное сложение может отрицательно повлиять на энергетику.

Также следует избегать кошельков асимметричной или необычной формы. Нестандартные кошельки могут создавать дискомфорт и непредсказуемые ситуации при использовании. Важно, чтобы ваш кошелек был не только эстетически привлекательным.