6 ознак того, що ви готові до нових стосунків

Відчувати кохання і дарувати його іншій людині - це природна потреба людини. Практично у кожного є мрія - зустріти того, з ким захочеться ділитися особистим, планувати життя і ним насолоджуватися.
Психолог Юлія Медведєва розповіла, як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків.
За словами фахівця, люди в бажанні відшукати рідну душу, часто ідеалізують дійсність. Вони наділяють партнера нереалістичними очікуваннями й не в змозі побачити власні недоліки. Цьому сильно заважає завищена планка.
"Насправді побудувати стосунки може тільки той, хто внутрішньо готовий до мінливості кохання й розуміє, що танго завжди танцюють двоє", - пояснює Юлія Медведєва.
Психолог назвала критерії, які допоможуть зрозуміти, що ви вже готові до нових почуттів і до нових стосунків.
Не здригаєтеся від повідомлень, не плачете в подушку від жалю, не таїте образ на колишнього партнера і не виношуєте плани помсти.
Ви навчилися і готові відкрито заявляти про свої кордони та не дасте себе в образу. Не будете терпіти абьюз, газлайтінг і звичайно ж, фізичне насильство.
Готові працювати над собою і сприймаєте конструктивну критику без істерик.
Ви розумієте, що за власне щастя відповідаєте самостійно. Ніхто інший, навіть той ідеальний принц / принцеса з ваших мрій, не повинні кружляти вас 24/7. Він - не all inclusive.
Не на радість мамі та не на заздрість подругам або друзям, а особисто для себе. Тому звертаєте увагу на особисті якості людини, його характер, потенціал. І можете припинити будь-яку критику вашого вибору.
І це найголовніше. Інакше, навіщо це все?
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