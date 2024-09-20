6 причин, почему для детей так важны объятия и поцелуи родителей

Объятия способны лечить

Объятия и поцелуи родителей способны оказывать влияние на развитие ребенка. Если в детстве потребность ребенка в тактильном прикосновении не была удовлетворена, то дети вырастают с ощущением пустоты внутри. Это чувство сопровождает их в течение жизни и влечет за собой страх при сближении с другими людьми.

В раннем детстве объятия мамы, папы - это ощущение полной безопасности, которое подает сигнал, что родители рядом, страх исчезает, все хорошо. В более взрослом возрасте прикосновения и объятия тоже важны, даже когда ребенок уже становится самостоятельным и находится в коллективе.

Можно увидеть, как ребенок играет на прогулке с другими детьми, но иногда подбегает к маме, чтобы коснуться и обнять ее. А если малыш упадет или ударится, то первое, что помогает - мамины объятия и поцелуи.

Ученые выяснили, что энергия, которую мама отдает ребенку во время объятий или прикосновений и поцелуев по больному месту, действительно способна облегчить боль. Ибо она заряжена материнской любовью. И больше энергии у человека накапливается именно в руках.

Если развивать эти возможности, можно лечить себя и других людей. Но это требует больших энергетических затрат и сил. После такого лечения человек будет чувствовать усталость, упадок сил, поэтому не все люди к этому готовы.

С родным ребенком процесс исцеления происходит естественным путём. Мать на подсознательном уровне поцелуями, как кошка "зализывает" раны детеныши, а объятиями останавливает боль.

Таким образом, можно облегчить, совсем избавить ребенка как от боли от разбитого колена, так и от психологической боли (разочарование в первой любви, ссора с друзьями и т.п.).

Но не только объятия матери лечебные, объятия отца также имеют такой эффект, но только тогда, когда есть искренняя безусловная любовь к ребенку.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что когда детям делали медицинские манипуляции, реакция детей без родителей и вместе с ними - разная.

В присутствии родителей малыши спокойнее вели себя во время процедуры, особенно, если было тактильное прикосновение родных.

Кому нужны объятия больше - мальчикам или девочкам

Некоторые родители считают, что мальчиков нужно воспитывать строже и меньше проявлять нежности, не уделять много времени объятиям и поцелуям. Даже статистические данные свидетельствуют, что маленьких девочек обнимают в 5-6 раз чаще, чем мальчиков.

Это факт, цацкаться с будущими мужчинами действительно не следует, но ласки им действительно не хватает. И это не сюсюканье, а обычные объятия, щекотание, нежные касания головы.

Когда дети маленькие, им так же нужны объятия и поцелуи. Впоследствии, мальчикам нужны не ласки, а похлопывание по плечу - в знак похвалы. Или мужские рукопожатия во время поздравления и благодарности.

Девочки с возрастом нуждаются в тактильном контакте больше, в 11-13 лет им необходимы объятия, ласки - это может снизить риск глупостей и ошибок в жизни.

Даже такое банальное: девушка-подросток не будет отдавать свое целомудрие первому, кто будет с ней нежным и приласкает, как это часто бывает. Обычное мужское желание такая девушка будет воспринимать искренне, как настоящую любовь, потому что у нее нет искренних объятий и тактильного контакта от родителей.

Физиологическое и психологическое состояние

Запомните, что объятия и поцелуи:

1. Повышают устойчивость к стрессам

2. Это настоящее природное лекарство - если ребенка часто обнимать и целовать, у него вырабатывается гормон счастья эндорфин, который избавляет от боли и вызывает эйфорию.

3. Дают ребенку чувство защищенности и снижают тревогу.

4. Помогают ребенку лучше развиваться. Такие дети опережают в развитии сверстников.

5. Учат быть дружелюбными и радостными. В странах, где принято открыто проявлять друг к другу эмоции, целоваться и обниматься при встрече - люди живут в мире и согласии.

6. Это самые простые способы помочь ребенку чувствовать себя счастливым.

Следует помнить, что тактильный контакт с детьми - одна из главных частей гармоничных взаимоотношений между родителями и детьми.