6 советов по хранению вещей на каждый день, которые помогут избежать беспорядка

Перебрать вещи для покупки органайзеров

Вопреки популярному мнению, что органайзеры моментально разрешат проблему накопленных вещей, лучше, по словам Элисон Флинн, основательницы компании Reclaim Professional Organizing, заняться наведением порядка перед тем, как покупать контейнеры для хранения.

Ведь это поможет избавиться от ненужного, уменьшив объем для хранения и увеличив пространство. Когда вы это сделаете, обязательно измерьте свое пространство, прежде чем покупать контейнеры.

Перебирать вещи каждый день

Разбирать накопленные вещи понемногу, но регулярно - эффективнее, чем перебирать вещи со всего дома за один день. Как отмечает Селли Вилория, основательница компании CeliOrganizer, не обязательно ставить сложные задачи на каждый день.

К примеру, можно проверить свою одежду на наличие дыр и пятен во время стирки, отложив старое или то, что нельзя починить, поискать трещины на посуде, проверить срок годности на консервах.

Кроме этого, можно делать небольшие "спринты", выделяя на дело всего 15 минут, сосредоточившись на одном ящике, полке или участке.

Такой подход делает процесс управляемым и менее сложным. Также специалисты предлагают буквально установить таймер для подобных сеансов.

Одно из главных преимуществ использования таймера состоит в том, что он также помогает бороться с прокрастинацией. Осознание того, что у вас есть всего 30 минут, чтобы навести порядок, мотивирует использовать это время с максимальной пользой.

Распределить вещи на кучи

Чтобы перебрать вещи эффективно, можно придерживаться метода, который эксперт по организации пространства, Джейна Латтимор, называет методом трех куч - распределив все на вещи, которые следует оставить, выбросить или отдать.

Так вы сможете принимать решения относительно своих вещей мгновенно, уменьшая вероятность того, что вы дольше будете сохранять ненужный хлам.

Сразу класть вещи на место

По мнению Кендри Литлджон, основательницы Organized by Kendra, когда вы привыкаете убирать вещи сразу, а не через некоторое время, вы поддерживаете упорядоченность вещей в доме.

По ее словам, это поможет уменьшить беспорядок и будет гарантировать, что вы сможете найти то, что вам нужно, в кратчайшие сроки.

Распределить все по категориям

Также легко найти то, что вам нужно, когда все ваши вещи распределены по категориям. Группировка подобных предметов - это одобренный экспертами подход к поддержанию организованности и эффективности.

Этот подход особенно полезен для больших семей, поскольку он упрощает процесс поиска и хранения вещей, уменьшая путаницу и раздражительность.

Убирать компанией

Кто сказал, что уборка не может быть веселой? Воспользуйтесь этим и попросите помочь друзей или родственников, которым вы доверяете - это облегчит перебирание вещей, а также сделают этот процесс веселым.

К тому же окружение тех, кого вы любите, также может оказать вам необходимую эмоциональную поддержку, когда вы освобождаетесь от ненужных вещей, с которыми связаны важные воспоминания.