6 убедительных причин, почему не стоит отключать cookie в Chrome

Что такое файлы cookie

Файлы cookie (или просто cookies) представляют собой небольшие текстовые файлы, которые веб-сайты сохраняют на вашем компьютере или мобильном устройстве при его посещении.

Файлы cookie хранятся на вашем устройстве и могут быть использованы как самим сайтом, который их создал, так и третьими сторонами, например, рекламными сетями или аналитическими сервисами, с которыми сайт сотрудничает.

Большинство современных браузеров позволяют пользователям управлять настройками cookie, включая блокировку сторонних cookie или удаление cookie после закрытия браузера.

Пользовательский опыт

Cookie - это небольшие файлы, сохраняемые на вашем устройстве сайтами, которые вы посещаете, и они выполняют множество важных функций. Одним из основных преимуществ cookie является то, что они помогают создать более плавный и персонализированный опыт просмотра веб-страниц.

Эти файлы позволяют сайтам запоминать ваши предпочтения, такие как языковые настройки, темы и товары в интернет-магазине. Это означает, что при повторном посещении сайта он сможет настроить опыт под ваши предпочтения без необходимости каждый раз перенастраивать параметры.

Например, когда вы входите в интернет-магазин и добавляете желаемые покупки в корзину, cookie гарантируют, что эти товары останутся в вашей корзине, даже если вы покинете сайт или закроете браузер.

Без cookies вам пришлось бы снова входить в систему и воссоздавать корзину с нуля, что может быть раздражающим и отнимающим много времени процессом.

Бесшовная аутентификация

Еще одна важная функция cookie - управление аутентификацией пользователей. Сайты используют cookie для отслеживания пользователей, которые вошли в систему, позволяя им получать доступ к защищенному контенту без необходимости повторного ввода своих учетных данных.

Для таких сервисов, как электронная почта, онлайн-банкинг и социальные сети, cookie необходимы для поддержания безопасного и удобного доступа. Если эти файлы отключены, вам придется входить в систему каждый раз, когда вы переходите на новую страницу в пределах одного и того же сайта, что нарушает рабочий процесс и вызывает ненужные неудобства.

Персонализированный контент и реклама

Cookie также позволяют сайтам предоставлять более релевантный контент и рекламу. В то время как некоторые пользователи считают таргетированную рекламу навязчивой, другие ценят возможности персонализации, которые она предоставляет.

Персонализированная реклама может улучшить пользовательский опыт, показывая продукты и услуги, которые будут более интересны, вместо случайных объявлений. Это может значительно улучшить ваш опыт просмотра, делая его приятным и эффективным.

Более того, cookie помогают сайтам рекомендовать контент на основе ваших предыдущих взаимодействий, таких как предложение статей, видео или продуктов, схожих с теми, которые вас заинтересовали. Этот уровень персонализации достигается благодаря данным, хранящимся в cookie, которые отслеживают ваши предпочтения и поведение на сайте.

Улучшенная производительность сайта

С технической точки зрения, cookie могут значительно улучшить производительность сайта. Документация Google Web Fundamentals объясняет, что cookie могут использоваться для хранения информации о состоянии, что снижает необходимость в обработке на стороне сервера и улучшает время загрузки страниц.

Например, cookie могут сохранять данные о вашей сессии, такие как статус входа или предпочтения, что позволяет серверу обрабатывать запросы более эффективно.

Когда cookie отключены, серверу приходится обрабатывать больше этой информации, что может привести к более медленной загрузке страниц и менее отзывчивому опыту просмотра. Это особенно заметно на сложных сайтах с динамическим контентом, где cookie играют ключевую роль в управлении состоянием между клиентом и сервером.

Усиление мер безопасности

Вопреки некоторым заблуждениям, cookie также могут усилить безопасность. Многие современные веб-сайты используют эти файлы для внедрения функций безопасности, таких как многофакторная аутентификация (MFA) и управление безопасными сеансами.

По данным CSO Online, cookie могут помогать защищать от угроз, таких как межсайтовая подделка запросов (CSRF). Они гарантируют, что запросы, сделанные во время сеанса, исходят от аутентифицированного пользователя.

Кроме того, cookie могут хранить токены для управления безопасными сеансами, снижая риск захвата сеанса. Отключение cookie может подорвать эти меры безопасности, потенциально подвергая пользователей большему риску.

Поддержка современных веб-приложений

Многие современные веб-приложения для правильной работы зависят от cookie. Такие технологии, как одностраничные приложения (SPA) и прогрессивные веб-приложения (PWA), часто используют cookie для управления сеансами пользователей, их предпочтениях.

Отключение cookie может нарушить работу этих приложений, делая их непригодными для использования или значительно снижая их функциональность.

Например, средства совместной работы, такие как Google Workspace и Microsoft 365, используют cookie для поддержки сеансов пользователей и синхронизации данных в реальном времени. Без cookie эти инструменты не смогут предложить пользователям безупречный и интегрированный опыт, на который они рассчитывают.

Вывод

Важно помнить о конфиденциальности и безопасности данных, однако отключение cookie в браузере Chrome может привести к менее эффективному и менее приятному опыту использования интернета.

Cookie предоставляют множество преимуществ, начиная от улучшения пользовательского опыта и обеспечения беспроблемной аутентификации, заканчивая улучшением производительности сайтов и поддержкой современных веб-приложений.

Вместо полного отключения cookie рассмотрите возможность управления настройками этих файлов, чтобы найти баланс между вопросами конфиденциальности и практическими преимуществами, которые они предоставляют.