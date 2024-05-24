6 признаков того, что женщина сожалеет, что вышла замуж

Психологи назвали 6 незаметных признаков того, что женщина может сожалеть о своем браке.

Они становятся далекими

Брак - это близость и интимность, как физическая, так и эмоциональная. Но когда женщина начинает жалеть о своем решении выйти замуж, то один из первых признаков - это увеличение расстояния.

Это не о том, что женщине нужно пространство или время для себя. Речь идет о постепенном уходе от общих разговоров и связей.

Женщина может начать проводить больше времени сама или с друзьями. Она может заняться новыми увлечениями, не относящимися к ее мужу. Также может стать менее заинтересованной в общих планах или будущих проектах.

Выявляют больше привязанности

Это может показаться нелогичным, но иногда женщина, сожалеющая о своем браке, может начать проявлять большее, а не меньшее привязанности.

Это может быть способом чрезмерной компенсации вины или неуверенности, которую он испытывает. Она может пытаться убедить себя и других, что все хорошо, слишком любя своего мужа.

Вроде бы она ставит спектакль, пытаясь сыграть роль "идеальной жены". Но это часто может показаться вынужденным или неестественным.

Исчезают ссоры

Иногда, когда женщина начинает жалеть о своем браке, она может прекратить ссору со своим мужем.

Конструктивные споры - признак заинтересованности и вложения в отношения. Они показывают, что оба партнера достаточно заинтересованы, чтобы бороться и работать над разногласиями.

Когда женщина начинает избегать ссор, может быть, она отрывается от отношений. Это будто она сдалась и потеряла интерес.

Начинают строить самостоятельные планы

Брак - это партнерство, командная работа. Но когда женщина начинает сожалеть о своем решении выйти замуж, она может начать строить новые планы, не относящиеся к ее мужу.

Речь идет о больших планах - отпусках, больших покупках и изменениях в карьере. Такие вещи обычно предполагают вклад обоих партнеров.

Чрезмерная критика

Когда женщина начинает жалеть о своем браке, она может стать чрезмерно критичной по отношению к своему мужу. Маленькие прихоти или привычки, которые раньше ей нравились, могут вдруг начать ее раздражать.

Это будто она пытается оправдать свое чувство сострадания, сосредотачиваясь на недостатках своего мужа.

Если она вдруг находит недостатки во всем, что делает ее муж, это может быть признаком того, что она борется с более глубоким чувством сожаления по поводу брака.

Избегание разговоров о будущем

Планирование будущего является признаком любых долгосрочных отношений. Но когда женщина начинает жалеть о своем браке, она может избегать этих разговоров.

Она может изменить тему или просто замолчать, когда речь зайдет о планах на будущее. Похоже, она не желает представить себе будущее, которое будет включать ее нынешнего мужа.