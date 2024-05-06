6 признаков того, что мужчина остыл и скоро бросит вас

Пропало общение

Когда вы только начали встречаться, вы были в постоянном контакте. Даже когда вы были отдельно, вы присылали текстовые сообщения или звонили и делились обычными подробностями.

Однако частота этих сообщений и вызовов может упасть.

Когда партнер в вашем присутствии стал более холодным и менее коммуникабельным, то это проблема.

Это может быть то, что он удаляется от вас и ваших отношений, как это часто возникает, когда чувства угасают.

Избегание контакта

Человеческой природе свойственно желать прикоснуться к человеку, которого мы любим, и быть рядом с ним.

И наоборот, когда кто-то нам не нравится, мы можем инстинктивно его избегать.

Следовательно, если мужчина больше не такой нежный, как прежде, это может означать, что возникла проблема в отношениях.

Он не только будет избегать интима с вами, но даже не будет участвовать в более повседневных романтических делах, таких как держание за руки или объятия.

Его всегда нет

Когда мужчине уже не так комфортно в отношениях, как прежде, то он предпочитает проводить длительное время по отдельности.

Когда отношения начали "увядать", то партнер начнет избегать возвращения домой. Человек больше не будет находить того комфорта, как прежде, находясь рядом со своей партнершей в то время.

Мужчина флиртует с другими при вас

Муж может прямо показывать незаинтересованность в вас, флиртуя с другими девушками.

Таким образом, партнер может специально вас злить, если в сердце мужчины еще остались чувства. Или вам так прямо показывают незаинтересованность.

Интересно, но в случае, если вы начнете делать замечания или попытаетесь прояснить ситуацию, скорее всего, ответ будет токсичен.

Человек закрылся от вас

Общее общение и открытость являются признаками любых здоровых и преуспевающих отношений.

Если вы заметили, что партнер прячет свой телефон, возможно у него кто-то появился. Поэтому вероятно, что он просто живет двойной жизнью.

Отсутствие поддержки

Речь идет как о плохих, так и о хороших моментах. Если мужчина не рядом с важными моментами вашей жизни, это свидетельствует о том, что он не испытывает к вам настоящей любви.