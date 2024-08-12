6 признаков, что вы едите много красного мяса и какие проблемы могут возникать

Что такое обработанное красное мясо

Переработанное - это любое консервированное или измененное мясо. Оно может быть приготовлено путем копчения, консервирования, засолки или добавления консервантов. К обработанному мясу относят ветчину, бекон, салями и колбасы. Сюда также входит обработанное белое мясо - куриные нагетсы и нарезанное мясо.

К красному мясу относится вся свежая, рубленая и замороженная говядина, свинина, баранина и дичь. Красную окраску мясу придает оксимиоглобин, образующийся при контакте миоглобина и оксигена.

Чрезмерное потребление красного мяса может повлиять на здоровье. Есть 6 признаков того, что в рационе много обработанного мяса.

Проблемы с пищеварением

Одной из самых распространенных проблем, связанных с потреблением чрезмерного количества красного мяса, есть проблемы с пищеварением.

Диетолог Мишель Роутенштейн рассказала, что в красном мясе мало клетчатки, его потребление может вызвать запор или вздутие живота. Это также может раздражать желудок и вызвать диарею.

Высокий уровень холестерина

Если у вас высокий уровень "плохого" холестерина, то он может скапливаться в артериях и укреплять их. Это может быть признаком того, что вы едите слишком много красного мяса.

А это в свою очередь может увеличивать риск сердечных заболеваний.

Гипертония

Красное мясо, как правило, содержит больше калорий и жиров, в том числе насыщенных и холестерина.

Потребление большего количества красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это может привести к инфарктам и инсультам.

Неприятный запах изо рта

Если вы боретесь с неприятным запахом изо рта, это также может быть связано с потреблением красного обработанного мяса.

К тому же, если вы не чистите зубы после потребления мяса, то остатки кусочков могут застрять в зубах и привлечь бактерии, что приведет к неприятному запаху.

Проблемы с кожей

Чрезмерное потребление красного мяса, особенно с высоким содержанием насыщенных жиров, может способствовать возникновению таких проблем с кожей, как акне или тусклость из-за его влияния на общий уровень воспаления.

Увеличение веса

Увеличение веса и ожирение тесно связаны с большим потреблением красного мяса.

Красное мясо обладает высокой калорийностью, и часто люди стремятся есть большие порции, что может привести к увеличению веса и ожирению.