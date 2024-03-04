6 признаков, по которым можно определить внутреннюю гомофобию

Люди с внутренней гомофобией иногда уверены, что их ориентация - это что-то страшное, ненормальное и это стоит скрывать, но в этом и есть ошибка.

О том, как понять, что у вас или ваших знакомых есть гомофобия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на женский журнал Wonderzine в Instagram.

Признак 1. Страх и стыд чувства влечения к людям своего пола

Внутренняя гомофобия - это прежде всего о неприятии гомосексуальности в себе. Если человек считает, что тяга к своему полу неестественна, безнравственна или греховна, то, чувствуя его вне своей воли, он может беспокоиться, стесняться и бояться самого себя.

Стесняясь своей ориентации, человек направляет навязанные социумом ненависть и фрустрацию на себя. Это может приводить к деструктивным ощущениям, ухудшению психического здоровья и хроническому стрессу.

Признак 2. "Я боюсь, что другие могут видеть во мне квир-человека"

Люди с внутренней гомофобией могут чувствовать влияние других социальных предубеждений, в частности гендерных. Сквозь призму консервативных взглядов некоторые фрагменты поведения, образа жизни, предпочтений и занятий могут считаться "гейскими", "лесбийскими", "неженскими" и т.д.

Поэтому из страха осуждения и в попытках "исправиться" некоторые могут тщательно избегать всего, что стереотипно связано с ЛГБТ+, даже если для этого придется ограничивать себя.

Признак 3. Страх ложности

Высокие требования к себе, неуверенность и неопределенность с собственной идентичностью тоже могут являться признаками внутренней гомофобии. Кое-кто может считать, что не может быть "настоящим" геем или лесбиянкой, ведь образы гомосексуальных людей в их воображении достаточно стереотипны - вроде маскулинных лесбиянок и феминных геев.

Другие могут слишком тщательно анализировать собственный опыт и искать мельчайшие причины, почему они "не подходят" гомосексуальной части.

К примеру, кто-то вспомнит, как в детстве она мечтала о принце, как в подростковом возрасте ей нравился актер, как когда-то встречалась с одноклассником.

Признаки внутренней гомофобии (фото: Freepik)

Признак 4. Свои предпочтения и партнеров нужно скрывать

Люди с внутренней гомофобией порой уверены, что их ориентация - это что-то вроде "темной стороны", которую стоит всячески, если не подавлять, то хотя бы скрывать от публичности. Свои желания и пристрастия они приравнивают к перверсиям и непристойностям, о которых якобы не стоит говорить даже с близкими людьми.

В таком мировоззрении однополые отношения рассматриваются не как один из вариантов нормы, а как нечто низкое и достойное осуждения.

Признак 5. Чувство раздражительности от ЛГБТ-активистов

Это можно объяснить стереотипизацией ЛГБТ-людей, выставленных странными, непристойными, иногда даже агрессивными. На квир-людей также оказывает влияние системная гомофобия, всячески отграничивающая гомосексуальность от нормы и адекватности. Это отпугивает, в частности, и самих квир-людей, заставляя их показательно отвлекаться от ЛГБТ-сообщества ради собственного имиджа.

Признак 6. "У людей одного пола не получаются полноценные отношения"

Люди с внутренней гомофобией, особенно те, которые хотят долгосрочных отношений, могут не верить в перспективность однополых отношений. Они часто убеждены, что лесбийки и геи встречаются ненадолго или вообще ведут нестабильный образ жизни, постоянно меняя партнеров.

Такие предубеждения прорастают из системной гомофобии в культуре, воспитании и социуме. Все это привело к тому, что даже те, кто хотел бы встречаться с людьми своего пола, порой опасаются несчастливых и "ненастоящих" отношений, а также не хотят иметь стереотипный "гомосексуальный" образ жизни.