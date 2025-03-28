6 неожиданных трюков в командной строке Windows, которые вас удивят

Как настроить внешний вид командной строки

Возможно, вы уже знаете, что командная строка может быть отличным инструментом для повышения доступности. Но она также может быть полностью настроена - от фона и цвета текста до шрифта, прозрачности и других параметров.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши на иконку командной строки в верхнем левом углу окна и выберите "Свойства" в меню.

Во вкладках "Шрифт", "Макет" и "Цвета" есть больше прямых опций, таких как изменение размера текста и цветов. Выберите вкладку "Терминал", если хотите изменить некоторые элементы текстового курсора.

Вы можете сделать командную строку весьма необычной или настроить окно под свои нужды. Возможности кастомизации настолько обширны, что лучше изучить настройку командной строки, если вы хотите сделать что-то большее.

Настройте внешний вид командной строки (фото: MakeUseOf)

Посмотрите "Звездные войны" в командной строке

Просмотр "Звездных войн" в командной строке может вызвать недоуменные взгляды у тех, кто не знает, как работает командная строка. Чтобы смотреть "Звездные войны" в командной строке, нужно включить сервис под названием Telnet.

Для этого нажмите Win + Q, введите telnet в строку поиска и выберите "Включение или отключение компонентов Windows" в результатах поиска. В окне "Компоненты Windows" прокрутите вниз, отметьте пункт "Клиент Telnet" и нажмите "OK".

Теперь введите следующую команду в командной строке и нажмите Enter, чтобы подключиться к сайту Telehack: telnet telehack.com

После подключения введите: Starwars

Наслаждайтесь необычной версией "Звездных войн" прямо в окне командной строки.

Посмотрите "Звездные войны" в командной строке (фото: MakeUseOf)

Аквариум в командной строке

Вы, возможно, заметили другие команды, когда командная строка подключалась к сайту Telehack. Эти команды стоит попробовать, чтобы узнать, что еще интересного можно сделать.

Самая примечательная, помимо ASCII-версии "Звездных войн", - это команда для аквариума. Введите ее, чтобы увидеть ASCII-аквариум. Это так красиво, что вы захотите установить его в качестве заставки.

Аквариум в командной строке (фото: MakeUseOf)

Изменить заголовок окна

Для этого достаточно ввести команду title, а затем слово или фразу, которая будет служить заголовком.

Вот пример того, как изменяется заголовок окна командной строки: title something cool

Заголовок окна командной строки изменится в соответствии с введенной командой.

Это удобно для отслеживания окон командной строки, когда их открыто несколько. Но если это полезно, это не значит, что нельзя немного повеселиться, давая окнам забавные названия.

Измените заголовок окна (фото: MakeUseOf)

Отслеживание пути ваших данных

Это не только увлекательно, но и полезно, особенно для сетевых операций и устранения неполадок. Команда tracert, за которой следует IP-адрес или URL-адрес веб-сайта, покажет список, демонстрирующий, куда проходят ваши данные на пути к целевому адресу.

Это может быть невероятно познавательно, а порой даже увлекательно, увидеть все остановки, которые делает ваше соединение на пути к своему пункту назначения.

Каждый сайт будет вести ваши данные по разному маршруту в зависимости от веб-страницы и того, откуда вы подключаетесь.

Для веселья введите следующую команду в командной строке и нажмите Enter: tracert google.com

Обязательно почитайте больше о том, как использовать Traceroute, так как это может быть полезно для устранения сетевых неполадок.

Несмотря на то, что командная строка выглядит очень просто, вы все равно можете развлекаться с ней.

Отслеживание пути ваших данных (фото: MakeUseOf)