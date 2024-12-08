6 недорогих веществ из аптеки, которые незаменимы при уборке

Перекись водорода

Перекись водорода - это универсальное и безопасное средство для дезинфекции. Она эффективно удаляет бактерии, грибки и вирусы с любой поверхности. Используйте ее для обработки кухонных досок, ванной или даже для удаления запахов из контейнеров.

Для уничтожения пятен на текстиле нанесите перекись непосредственно на загрязнение перед стиркой. Это средство также подходит для обработки холодильников и микроволновок. Ее легко обнаружить в любой аптеке, а стоимость остается минимальной.

Нашатырный спирт (аммиак)

Нашатырный спирт идеально подходит для мытья окон и зеркал без разводов. Его также используют для чистки духовок и жирных пятен на кухонных поверхностях. Для эффективного использования растворите 1 столовую ложку нашатыря в 1 литре воды. Смесь подходит для обработки хромированных поверхностей, которые становятся блестящими.

Нашатырный спирт помогает удалить неприятные запахи, например из контейнеров или посуды. Работайте в хорошо проветриваемом помещении во избежание раздражения дыхательных путей.

Активированный уголь

Активированный уголь - это природный абсорбент, прекрасно впитывающий запахи и влагу. Положите несколько таблеток в холодильник или обувной шкаф, чтобы избавиться от неприятного запаха. Также его можно использовать для очищения воздуха в помещении, разместив таблетки в углах комнаты.

Измельченный активированный уголь поможет удалить пятна от вина или кофе на тканях. Средство полностью безопасное, поэтому его можно применять в помещениях с детьми или домашними животными. Благодаря доступности уголь становится идеальным решением для бытовых нужд.

Борная кислота

Борная кислота эффективно борется с плесенью и грибком в ванной. Растворите ее в воде для обработки швов между плиткой и труднодоступными местами. Это средство также подходит для обработки кухонных поверхностей, где может скапливаться влага.

Для борьбы с муравьями и другими насекомыми борная кислота может служить основой эффективной пасты. Благодаря своим антисептическим свойствам, она дезинфицирует поверхности и предотвращает образование новых колоний грибка. Средство следует использовать осторожно, особенно в домах с детьми.

Спирт этиловый

Этиловый спирт помогает очищать и дезинфицировать поверхности, оставляя без следов. Он отлично подходит для обработки электроники, клавиатуры либо телефонов. Благодаря быстрому испарению спирт не оставляет разводов, что делает его идеальным для зеркал и стекла.

Используйте его для удаления чернил или краски из одежды и мебели. Антисептические свойства спирта помогут в борьбе с бактериями и вирусами на часто используемых поверхностях. Его универсальность и доступность делают спирт незаменимым в быту.

Глицерин

Глицерин идеально подходит для ухода за деревянной мебелью, поворачивая им блеск и защищая от пыли. Для мытья окон добавьте несколько капель в воду во избежание замерзания стекла зимой.

Глицерин также помогает удалить пятна от чернил или краски, сохраняя ткань в хорошем состоянии. Это средство хорошо увлажняет поверхности, поэтому его применяют для очистки кожаной мебели или сумок. Благодаря безопасному составу, глицерин можно использовать даже для очищения детских вещей.