6 старейших отелей мира: как они выглядят и чем веками удивляют путешественников

Nishiyama Onsen Keiunkan, Япония

Этот отель, расположенный в городе Хаякава, префектура Яманаси, включен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший в мире. Он был основан Фудзивара Махито в 705 году, и с тех пор он находится в управлении одной семьи на протяжении 52 поколений.

Nishiyama Onsen Keiunkan находится рядом с горячими источниками, которые славятся своими лечебными свойствами, и был популярен среди самураев и феодалов. Сегодня отель предлагает 35 традиционных номеров с татами, сочетающих аутентичную японскую архитектуру с современными удобствами. Окружающие горные пейзажи только подчеркивают его спокойную и уютную атмосферу.

Отель Nishiyama Onsen Keiunkan (фото: Wikimedia)

Zum Roten Bären, Германия

Расположенный в живописном городе Фрайбург-им-Брайсгау, Zum Roten Bären является старейшим отелем Европы, основанным в 1120 году. Сначала это был небольшой гостевой дом, который принадлежал местным чиновникам и обслуживал купцов и путешественников. С течением веков он превратился в известную историческую достопримечательность.

В настоящее время отель предлагает 25 номеров, которые сочетают классический немецкий дизайн с современным комфортом. Его расположение в регионе Черного леса делает его популярным местом для любителей природы и истории.

Отель Zum Roten Bären (фото: Wikimedia)

Angel and Royal, Англия

Расположенный в городе Грантем, Линкольншир, Angel and Royal был основан в 1203 году. Сначала он служил приютом для духовенства, но впоследствии превратился в роскошный отель, в котором останавливались британские монархи, включая короля Эдуарда III. Его история наполнена королевскими приемами и историческими событиями.

В отеле 31 номер, каждый из которых оформлен в стиле, сочетающем средневековую эстетику с современными удобствами. Среди его архитектурных особенностей - массивные камины, оригинальные деревянные балки и старинные арочные двери.

Отель Angel and Royal (фото: Wikimedia)

Hotel Interlaken, Швейцария

Расположенный в самом сердце Швейцарских Альп, Hotel Interlaken был основан в 1323 году как монастырский гостевой дом. Сначала он принимал религиозных паломников и путешественников, исследовавших регион.

Со временем отель превратился в роскошный курорт с 61 изысканным номером. Гости могут насладиться живописными видами озер Бриц и Тун, а также посетить популярные туристические маршруты для пеших прогулок и катания на лыжах. Здание сохранило исторические элементы, в частности оригинальную каменную кладку и деревянные конструкции.

Отель Interlaken (фото: Wikimedia)

Albergo Cavalletto, Италия

Отель Albergo Cavalletto в Венеции принимает гостей с 1308 года. Изначально он был построен для приема венецианской знати. Сейчас отель имеет 107 элегантных номеров, сочетающих ренессансную изысканность с современным комфортом.

Благодаря своему расположению у площади Святого Марка, он предлагает потрясающие виды на каналы Венеции и легкий доступ к основным достопримечательностям. В интерьере сохранены исторические детали, включая антикварную мебель и декор в традиционном венецианском стиле.

Отель Albergo Cavalletto (фото: Wikimedia)

Gasthof Weisses Kreuz, Австрия

Gasthof Weisses Kreuz в Инсбруке был основан в 1465 году. Сначала он служил местом отдыха для торговцев, путешествовавших через Альпы. В отеле 40 номеров, которые сочетают тирольские традиции с современными удобствами. Деревянные панели и альпийский стиль интерьера отражают местную культуру. Гости особенно ценят близость к Золотой крыше и другим историческим достопримечательностям города.

Отель Gasthof Weisses Kreuz (фото: Wikimedia)