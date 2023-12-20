6 новейших рождественских фильмов, которые вы точно не видели

Как влюбиться в Рождество

Ставшая генеральным директором модного бренда писательница должна объединиться с конкурентами для спасения своей компании. Чтобы завоевать расположение аудитории, она должна написать колонку о том, как влюбиться в Рождество.

Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)

Остров Рождества

После того, как из-за бури пилоту Кейт приходится приземлиться со своими богатыми клиентами в небольшом городке под названием Остров Рождества, она начинает переживать свою карьеру. Несмотря на неудачный момент Кейт решает воспользоваться ситуацией и реализовать свою давнюю мечту.

Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)

Кэнди Кейн Лейн

Семьянин Крис каждый год пытается выиграть конкурс на лучшее украшение дома к празднику, соревнуясь с соседями. Ради победы он заключает соглашение с эльфийкой по имени Пеппер, чья магия становится причиной хаоса для всего города.

Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)

Рождественская горячая линия

Главная героиня фильма работает на горячей линии, которая создана для того, чтобы помочь людям в приготовлении праздничной индейки. Как-то ей звонит отец-одиночка Джон и между ними зарождаются теплые отношения.

Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)

Рождественский репортаж

В центре сюжета находится Мэри Ромеро, умелый и целеустремленный репортер, известная своим критическим подходом и стойкостью в поиске правды. Ее журналистская карьера полна сенсационных статей и глубоких разоблачений, но однажды Мэри получает задание написать праздничную статью о небольшой фабрике игрушек в уединенном городке.

Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)

Джинн

Сказочная комедия о трудоголике, который обращается за помощью к волшебному джину, чтобы вернуть свою семью перед Рождеством.

Новые рождественские фильмы (фото: Кинориум)