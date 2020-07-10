6-річна дівчинка-вундеркінд цитує українських класиків і їх біографії

У Тернопільській області дівчинка по імені Мілана Кравець вражає своїми здібностями. Дівчинці всього 6 років, але вона вже цитує українських класиків, знає їх біографії, а також пізнає їх на портретах. При цьому дівчинка ще не ходить у школу, не вміє читати і писати.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, любов до літератури і українських класиків прищепила Мілані бабуся, вона філолог і викладає в місцевому ліцеї. Бабуся дівчинки каже, що в останній рік дівчинка повністю відмовилася від казок і її захопили поети та письменники, яких проходять діти в шкільній програмі за 10 і 11 клас. Якби зараз дитині довелося здавати ЗНО з літератури, вона з легкістю б з цим впоралася.

"Стало вже самій цікаво, скільки вона може вивчити, запам'ятати, і вона мене просить - ось розкажи мені про когось. Наприклад, їй Тютюнник подобається, як він був маленький, а його портрет їй не подобається", - розповіла бабуся Міланки Людмила Бабачук.

У 6-річної Мілани бабуся і мама - філологи, а тато викладає музику. Є ще менша сестричка - однорічна Даша. І хоча мама дівчаток читає їм казки, Міланка вибирає вірші для дорослих.

"Вона у нас така загадкова дитина. Вона не цікавиться тим, чим діти в її віці. Вона хоче знати у нас все на дорослому рівні", - розповіла мама дівчинки Зіна Кравець.

Восени маленька Мілана збирається в перший клас і очевидно її улюбленим предметом стане українська література.

Маленька Мілана обожнює українську літературу (ТСН)

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