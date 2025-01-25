6 фактов о гаремах, которые заставят вас очень удивиться

Гарем как образовательный центр

В гаремах Османской империи наложниц обучали грамоте, теологии, музыке, танцам, этикету и красноречию. Это было похоже на элитную школу, где женщины получали всестороннее образование.

Даже если они не становились фаворитками султана, их знания позволяли им занимать высокие должности в администрации гарема или выходить замуж за влиятельных сановников. Образование в гареме было настолько качественным, что многие женщины после освобождения становились преподавателями или наставницами для других.

Гаремы как центры власти

В период "женского султаната" (1550-1656 годы) женщины гарема Османской империи имели огромное влияние на государственные дела. Валиде-султан (мать султана) часто руководила гаремом и могла вмешиваться в политические решения.

Например, Хюррем-султан (Роксолана) стала первой наложницей, которая официально вышла замуж за султана Сулеймана Великолепного и активно влияла на внешнюю политику. Ее письма к европейским монархам свидетельствуют о ее дипломатическом таланте. Хюрем-султан, она же - Роксолана (фото: Википедия)

Евнухи - ключевые фигуры гарема

Евнухи, которые охраняли гаремы, были не только стражами, но и посредниками между миром мужчин и женщин. Они имели доступ к обеим сферам и часто становились влиятельными политическими фигурами.

Например, главный черный евнух в Османской империи считался вторым по значимости лицом после великого визиря. Евнухи также контролировали финансы гарема и отвечали за безопасность его жительниц. Их роль была настолько важной, что они часто имели собственные дворцы и слуг.

Гаремы за пределами ислама

Хотя гаремы часто ассоциируются с исламскими странами, подобные институты существовали и в других культурах. Например, в Древней Греции женщины элиты жили в гинекеях - отдельных помещениях, где они занимались домашними делами и воспитанием детей.

В Китае императорские гаремы назывались "хоугонг" и были похожи на города с собственной инфраструктурой. В Древнем Египте фараоны также имели гаремы, где женщины могли стать женами или наложницами.

В Индии гаремы были частью культуры могольских императоров и раджей. Например, император Акбар Великий имел гарем, где жили тысячи женщин. В гареме могола женщины не только развлекали правителя, но и участвовали в политических интригах. Многие из них имели собственные имения и финансовую независимость.

В Японии существовали подобные гаремам институты, которые назывались "окуни". Это были группы женщин, которые обслуживали императора или влиятельных самураев. Женщины в окуне получали образование и обучались искусству общения. Жизнь в гареме была роскошной, но скучной (фото: Википедия)

Жизнь в гареме была строго регламентирована

В гареме существовала строгая иерархия и дисциплина. Каждая наложница получала плату, но за проступки их могли наказать - от заключения в подвале до избиения палкой.

В то же время, женщины имели доступ к роскоши: красивым одеждам, украшениям и развлечениям. Жизнь в гареме была организована по четким правилам, которые регулировали все - от распорядка дня до общения с другими жительницами.

Увольнение из гарема

Если наложница не привлекала внимания султана в течение 9 лет, она могла подать заявление на увольнение. Ей выдавали приданое, дом и помогали найти мужа.

Однако многие женщины выбирали оставаться в гареме из-за стабильности и комфорта. Некоторые наложницы, которые освобождались, становились влиятельными личностями за пределами гарема, основывая собственные школы или благотворительные организации.