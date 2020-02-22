56-річний Квентін Тарантіно вперше став татом

Квентін Тарантіно і Даніела Пік стали батьками - у зірковій сім'ї з'явився син. 56-річний голлівудський режисер став батьком вперше.

Хлопчик з'явився на світ 22 лютого в ізраїльській лікарні "Іхілов" в Тель-Авіві, передають "Вести Израиль".

Дружина Тарантіно 36-річна ізраїльська співачка після пологів відчуває себе добре.

Минулого місяця американський режисер розповідав журналістам, що його дружина "на сьомому небі від щастя", а сам він радіє від одного погляду на неї.

Нагадаємо, що пара одружилася в листопаді 2018 року, хоча роман між ними почався в 2009-му, коли культовий режисер відвідував Ізраїль в рамках світового туру свого фільму "Безславні виродки".

Стосунки розвивався стрімко і вже через два тижні після знайомства пара стала з'являтися на публіці тримаючись за руки. Через деякий час Тарантіно та Пік розлучилася, але незабаром знову зійшлися.

Квентін Тарантіно та Даніела Пік (Фото: instagram.com /edcarpetmood)

Весільну церемонію вирішили провести в Лос-Анджелесі (США) в єврейському стилі. На заході були присутні тільки родичі та близькі друзі нареченого і нареченої.

Для обох шлюб став першим (хоча Тарантіно раніше перебував у стосунках з багатьма відомими жінками, такими як актриса Миру Сорвіно і кінорежисерка Софія Кополла), а сьогодні у подружжя народився первісток.